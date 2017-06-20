Накануне стало известно, что губернатор Аман Тулеев второй раз продлил свой отпуск, который длится с 22 мая. На какой срок он продлен, в пресс-службе обладминистрации не уточняют.

Исполнять обязанности губернатора Кемеровской области вновь продолжил первый заместитель губернатора Владимир Чернов: Аман Тулеев из отпуска так и не вышел. В отпуск глава региона ушел еще 22 мая и должен был приступить к работе уже через 10 дней, однако затем отпуск был продлен до 16 июня, а вчера стало известно, что Тулеев так и не вернулся на работу. Как кратко пояснили в пресс-службе губернатора, отпуск продлен на неопределенный срок. При этом на публике Аман Тулеев, сообщают кузбасские СМИ, не появляется уже с апреля.

По информации «Интерфакса» впервые за долгие годы 73-летний губернатор, руководящий Кузбассом с 1997 года, не принимал участия в мероприятиях в День Победы. Слухи о болезни и госпитализации Тулеева в администрации региона опровергают. Отметим, что 1 июля исполнится 20 лет, как чиновник руководит областью, и некоторые источники предполагают, что на работу Аман Тулеев уже не выйдет, а формально пробудет на посту губернатора до юбилейной даты.

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