В Новосибирской области закрылись на карантин два детских лагеря

Два лагеря отдыха детей закрылись на карантин под Бердском Новосибирской области из-за вспышки ринофарингита. Инцидентом заинтересовались следственный комитет и прокуратура.



ГК «Рассвет», которой подведомственны детские оздоровительные лагеря «Дельфин» и «Юбилейный» в Новосибирской области, сообщила о том, что учреждения на неделю закрываются на карантин из-за вспышки ринофарингита. Оба лагеря перед открытием прошли все необходимые проверки и получили разрешение на работу от межведомственной комиссии, сообщает ИА ТАСС. Они были закрыты по требованию Роспотребнадзора.

На момент вспышки заболевания в ДОЛ находилось 500 детей. Сейчас там остаются 208 подростков, которых планируется организованно эвакуировать завтра. Госпитализированы были 9 человек. Угроза для их жизни отсутствует.

«Есть определенные требования, которые мы должны соблюсти, прежде чем лагеря могут быть открыты. Все пробы, все смывы были проверены Роспотребнадзором, все сотрудники имели санитарные книжки, лагеря получили допуск на работу от межведомственной комиссии региона по вопросам организации детского отдыха», — прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Рассвет» Руслан Полещук.

Детям, которые не смогли закончить смену из-за происшествия, будет предложена профильная смена в осенние каникулы или возвращены деньги.

Заместитель главы Бердска по социальной политике Сергей Носов сообщил, что решение отправить детей домой было принято для того, чтобы не допустить распространения болезни.

Следственный комитет Новосибирской области сейчас проводит в указанных лагерях проверку на наличие признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины заболевания детей. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте ведомства.

Прокурор города Бердска также проверяет соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства на территории этих детских учреждений. Сейчас проверка еще продолжается.

О проблемах с безопасностью детского отдыха в Новосибирской области «КС» подробно писал в прошлом году. Также напомним, что в этом году финансирование на организацию летней оздоровительной кампании детей-новосибирцев из областного бюджета сократилось вдвое.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter