Директор управляющей компании ЖКХ из Новосибирской области подозревается в хищении

Возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия в городе Бердске Новосибирской области. Речь идет об организации «Управляющая компания ЖКХ». По мнению следствия, руководитель УК присвоил принадлежащие компании деньги.



СК РФ по НСО сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении директора МУП города Бердск «Управляющая компания ЖКХ» по статье о присвоении с использованием служебного положения. Согласно данным издания «Курьер.Среда.Бердск», речь может идти об Анатолии Макашине, который возглавлял УК в указанный в деле период, однако позже уволился. На сегодняшний день компанией руководит Андрей Гусев.

Следственный комитет сообщает, что, по мнению следствия, в июне 2016 года директор МУП заключил от имени УК договор подряда с ООО «Экспоснаб». Речь шла о сумме в 68 тыс руб. Однако, позже руководитель сообщил подрядчику, что необходимость в выполнении работ отпала. Он «попросил того снять с расчётного счета общества с ограниченной ответственностью денежные средства в сумме 68 000 рублей и с целью возвращения передать их лично ему», — поясняется на сайте ведомства. Следствие считает, что полученные деньги подозреваемый использовал по своему усмотрению.

Сейчас директор УК ЖКХ находится под подпиской о не выезде. Свою вину он признал. Расследование продолжается.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter