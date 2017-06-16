Молодые ученые и инновационные предприятия Новосибирска получили субсидии мэрии

В Новосибирске подвели итоги сразу двух конкурсов на предоставление субсидий мэрии. Победителями признаны четыре предприятия города и восемь молодых ученых, рассказали в пресс-центре мэрии.

Четыре новосибирских предприятия, занимающиеся научными исследованиями и разработками, получат субсидии мэрии на общую сумму 6,5 млн рублей. Всего же, как уточнили в пресс-службе городской администрации, на конкурс поступили заявки от 20 предприятий.

Возмещение части затрат на приобретение основного технологического оборудования, проведение научно-исследовательских, разработку и внедрение инновационной продукции либо технологии в серийное производство получат: резидент Технопарка ООО «Тесла тек», АО «Новосибирский авиаремонтный завод», ООО «Научно-производственная фирма Ирбис», занимающееся разработкой и изготовлением частотного энергосберегающего электрооборудования, а также разработчик и производитель систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов под торговой маркой «Этро» АО «Электроагрегат».

В мэрии добавили, что сегодня также были подведены итоги конкурса на предоставление грантов молодым ученым. Победители будут награждены на городском фестивале молодежного технического творчества «TECHNO fest — 2017» 24 июня. В частности, один из победителей с помощью полученных средств проведет разработку автономной мобильной интеллектуальной робототехнической платформы для нужд жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели ученому выделено 500 тыс. рублей. В области транспорта и благоустройства грант получил проект разработки и исследования автоматизированной системы мониторинга состояния дорожного покрытия Новосибирска, на который получено почти 400 тыс. рублей.

Общая сумма грантов составила 3 млн рублей. На этот конкурс была подана 61 заявка.

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