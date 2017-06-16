В Новосибирске приступили к ремонту улицы Петухова

В Новосибирске начали ремонт одного из самых крупных объектов программы «Безопасные и качественные дороги» — улицы Петухова. Дорожники сдадут объект уже через два месяца. В целом, в Новосибирске работы в рамках программы ведутся с опережением графика.

Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе выездного совещания оценил качество недавно начавшихся работ на улице Петухова. Здесь будет отремонтирован участок от пл. Кирова и до Советского шоссе – всего 2,2 км. На этом участке ООО «Дорсиб плюс» заменит шесть светофоров и 248 дорожных знаков. На автодорогу будет уложено новое дорожное покрытие, а тротуары будут капитально отремонтированы.

«В целом я удовлетворен темпами ремонта. Уверен, что основные работы по крупным объектам будут закончены в августе. Мы ведем работы не только по федеральной, но и по городским программам. По результатам этого лета ожидаем получить хороший эффект», — оценил работу в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» глава города.

Напомним, реализация программы в 2017 году происходит за счет всех уровней бюджета: 480 млн рублей выделено из федерального бюджета, 320 млн рублей — из областного бюджета, 236 млн рублей – городские средства. Ремонтом городских улиц сейчас занимаются четыре подрядчика: ООО «Сибавтобан», ООО «СоюзДорСтрой», ООО «Дорсиб плюс», ОАО «Новосибирскавтодор».

Ранее в Новосибирск уже приезжала комиссия федеральных чиновников, которая высоко оценила качество и ход работ.

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