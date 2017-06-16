Суд отказался удовлетворять иск Ксензова к мэрии Новосибирска

Суд отказался удовлетворять иск бывшего начальника новосибирского метро. Андрей Ксензов требовал восстановления в должности и компенсации морального вреда.

Сегодня в Центральном суде Новосибирска прошло заседание по иску бывшего соратника мэра Андрея Ксензова. Анатолий Локоть уволил его с поста начальника новосибирского метро «за финансовые нарушения» 20 марта этого года. Ксензов пытался это решение оспорить.

Суд отказался признавать незаконным распоряжение мэра об увольнении Ксензова. Так же ему отказано в «восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда», — поясняет пресс-служба суда Центрального района Новосибирска.

6 апреля стало известно о назначении начальником метро генерал-майора, экс-главу погрануправления ФСБ России по Новосибирской области Аркадия Чмыхайло.

Также напомним, 6 июня этого года Центральный районный суд Новосибирска приговорил к колонии предпринимателя Артема Чебанова, который по версии обвинения в 2014 году за 9 млн рублей обещал поспособствовать снятию с выборов одного из кандидатов в мэры Новосибирска. От «Единой России» тогда баллотировался бывший и.о. мэра Владимир Знатков. Еще одним кандидатом был выдвиженец «Родины» Андрей Ксензов. По версии следствия, Чебанов пользовался доверием человека, который помогал на выборах Ксензову.

Андрей Ксензов с 1991 года занимал руководящие посты в администрации Калининского района Новосибирска. В 1998 году назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2005 году — начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации. В апреле 2009 года, при мэре Владимире Городецком, стал первым вице-мэром. В 2012 году назначен вице-губернатором Новосибирской области. В 2014 году баллотировался в мэры от партии «Родина», но снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локтя, после победы которого на выборах стал первым вице-мэром. Отработал заместителем главы города год и в мае 2015 года перешел на пост начальника МУП «Новосибирский метрополитен». В этой должности был подотчетен напрямую Локтю. 20 марта уволен.

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