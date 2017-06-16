Новосибирским депутатам запретят пользоваться VIP-залами ожидания за счет бюджета

В Новосибирской области собираются принять закон, который ограничит возможность пользования депутатами бизнес-залов в аэропортах и вокзалах за бюджетный счет, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Депутаты больше не смогут воспользоваться VIP-залами в аэропорту и на вокзалах за счет бюджета, если поправка в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Новосибирской области» будет принята. Вчера на заседании комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению она была единогласно поддержана и утверждена. Теперь проект закона будет рассмотрен на следующей сессии.

Вице-спикера Заксобрания Андрей Панферов отметил, что за последний год на это из бюджета было потрачено около 188 тыс. рублей. Тем не менее, по его словам, исключения останутся для случаев, когда парламентарий не может находиться в общем зале по состоянию здоровья.

«Мы посмотрели и решили от этой привилегии отказаться, чтобы депутаты были ближе к народу, тем более, сейчас денежных средств не так много», — пояснил парламентарий.

При этом депутатам не запрещается ожидать своего рейса в VIP-зале, но за пользование такой услугой парламентарии должны будут платить самостоятельно.

«Если же депутат сам захочет воспользоваться VIP-залом, то пусть платит из своего кармана. Летают депутаты сейчас в эконом-классе, я считаю, это справедливо», — подчеркнул первый вице-спикер Андрей Панфёров.

Добавим также, что недавно губернатор региона Владимир Городецкий подписал поправки в постановление №488-п от 30.12.2015, тем самым введя ограничения при госзакупках и аренде автомобилей для чиновников.

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