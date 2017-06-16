Александр Кычаков: Ответ президента был комплексным и системным

Известный новосибирский бизнесмен Александр Кычаков, который вчера задал вопрос в ходе прямой линии с президентом России, в разговоре с корреспондентом «КС» высоко оценил ответ Владимира Путина и высказал надежду на то, что такое внимание к проблеме поможет добиться положительной динамики в ее решении.



Александр Кычаков — экс-совладелец компании «Сибирский берег». Также ранее был соучредителем ООО «Яркая звезда» (мастер-франчайзи американской сети Carl’s JR в России). Сейчас владеет активами нескольких компаний, а также по словам участников рынка, занимается строительным бизнесом. Является соучредителем фонда «Эндаумент НГУ» и председателем совета попечителей Агентства стратегических инициатив.

Напомним, что вопрос Александра Кычакова к президенту России касался повышенных кредитных ставок для бизнеса. Отвечая на него, Владимир Путин признал, что уровень ставки и доступность кредитов — это одна из ключевых проблем для бизнеса в стране.

«Ответ был комплексный и системный», — сказал Александр Кычаков в ответ на просьбу корреспондента «КС» оценить реакцию президента. «Конечно, хотелось бы, чтобы дали всем поручение: срочно спасти бизнес и снизить ставки. Но вы же понимаете, что это невозможно. Потому что, президент правильно заметил, есть соответствующие институты, такие как Центральный банк, которые ведут последовательную работу, и нужна макроэкономическая стабильность», — пояснил бизнесмен.

Также Александр Кычаков обратил внимание, что президент сделал особый акцент на необходимости стимулировать банки к более агрессивному кредитованию. «В этом и была основная часть моего вопроса: банки недостаточно эффективны. Моя основная претензия к ним, к их слишком большим аппетитам», — сказал он и добавил, что ответ Владимира Путина его полностью удовлетворил.

Говоря о том, окажет ли разговор с президентом реальное влияние на положение дел в сфере кредитования бизнеса, Александр Кычаков вспомнил крылатую фразу «вода камень точит». «Мы эту работу последовательно и постоянно ведем, везде, где можем. И позитивные изменения уже есть», — пояснил он.

Традиционная прямая линия с президентом России состоялась вчера. В ряде регионов Сибири после некоторых вопросов власть организовала проверки.

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