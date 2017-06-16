Новосибирский филиал Россельхозбанка подвел итоги финансирования посевной

С начала 2017 года (по состоянию на 12 июня) новосибирский филиал Россельхозбанка на проведение сезонных работ выдал 2,1 млрд рублей, подсчитали в организации.

В новосибирском филиале Россельхозбанка выдали порядка 2,1 млрд рублей на проведение посевной. Это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 55%. Доля Россельхозбанка на рынке кредитования сезонных работ в Новосибирской области в 2017 году достигла 99,4%.

В 2017 году начал действовать механизм льготного кредитования предприятий АПК. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач на сезонные работы составила 76% (1,6 млрд рублей). Аграрии направляют заемные средства на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для сельхозтехники, семенного материала и удобрений, а также на покрытие иных расходов, связанных с проведением посевной.

По словам директора Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, АПК региона полностью обеспечен необходимым объемом кредитования. Уже сейчас банк выявляет потребности предприятий для проведения уборочной кампании. На эти цели в 2017 году планируется дополнительно направить порядка 1,2 млрд рублей.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter