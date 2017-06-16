S7 открывает рейсы из Новосибирска на озеро Иссык-Куль

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Новосибирска на озеро Иссык-Куль — одну из основных достопримечательностей Киргизии. В настоящий момент S7 является единственным авиаперевозчиком на этом направлении.

Прямые рейсы из Новосибирска в аэропорт «Иссык-Куль» населенного пункта Тамчи будут выполняться с 5 июля 2017 года по средам, сообщает пресс-служба компании. Вылет из аэропорта Толмачево в 7:05, прибытие по местному времени в 8:50. Обратный рейс вылетает из аэропорта «Иссык-Куль» в 9:50 и прилетает в Новосибирск в 13:30. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170-LR.

«Высокогорное озеро Иссык-Куль – одна из главных природных и туристических достопримечательностей Киргизии. Ранее добраться до Иссык-Куля можно было через крупные города Киргизии и Казахстана. Теперь путешественники могут долететь до Иссык-Куля прямыми рейсами из Новосибирска, а пассажиры из Сибирского региона — воспользоваться стыковками в Толмачево», — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Аэропорт «Иссык-Куль» находится на северном побережье озера, где сосредоточены главные пляжи и пансионаты курортной зоны Иссык-Куля.

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