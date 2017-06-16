ФАС согласовала еще два ходатайства на покупку акций «Сибмоста»

ФАС удовлетворены ходатайства о приобретении 100% голосующих акций, поступивших еще от двух организаций.

ФАС согласовала все три ходатайства на приобретение контрольного пакета акций компании «Сибмост». Ранее, напомним, ведомство удовлетворило ходатайство Сбербанка о покупке 51% акций новосибирской компании. Теперь стало известно, что служба согласовала сделки от московских ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» и ООО «Звенигородская ДСК», заявивших о приобретении 100% голосующих акций.

Обе компании, как следует из данных открытых источников, принадлежат Павлу Образцову. ООО «Объединенное мостостроительное предприятие» — новая компания, зарегистрированная в марте этого года. Ее учредители, помимо «Звенигородской ДСК», — ООО «СБК Баланс» и АО «Система-Инвест».

Напомним, в начале февраля произошла сделка по продаже контрольного пакета акций АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». Новые собственники должны будут провести работы по оздоровлению экономической ситуации «Сибмоста».

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