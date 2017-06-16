«Для расселения из ветхого и аварийного жилья Новосибирску понадобится 192 года»

По подсчетам депутата совета депутатов Новосибирска Вячеслава Илюхина, городу для того, чтобы полностью реализовать программу расселения из ветхого и аварийного жилья при нынешнем уровне финансирования понадобится порядка 200 лет.

«На фоне сноса «хрущёвок», Новосибирск выглядит не то что бедным родственником, по отношению к Москве, а вообще непонятно кем. Каким- то юродивым. Уже и не до ветхих домов – в Новосибирске на данный момент 203 аварийных дома. Это те дома, проживание в которых опасно для жизни и жить в которых нельзя. Но куда девать людей? Не под мостом же им ночевать», – написал 16 июня на своей странице в социальной сети Facebook депутат Вячеслав Илюхин.

По его данным, в 2017 году мэрия Новосибирска планирует расселить 13 домов, для расселения 44 привлечены инвесторы. На решение проблем с остальными домами, а их от общего количества остается 146 потребуется порядка 4 млрд руб. «В сегодняшних условиях сумма для муниципалитета неподъемная», – отмечает депутат. В 2016 году на решение проблем с ветхим и аварийным жильем в городском бюджете выделили 90 млн. руб., в 2017 году – 127 млн., «38 млн. из них уйдёт на погашение кредиторской задолженности», знает Вячеслав Илюхин.

При этом домов с износом 60%-70% в г.Новосибирске — 1777. «Если учесть, что на расселение одного дома необходимо 30 млн. рублей, на реализацию этой программы понадобится 53,5 млрд рублей», – подсчитал парламентарий.

В 2017 году областное правительство выделило муниципалитету субсидию — 150 млн. руб., но при этом потребовало приобрести жильё не дороже 35, 9руб за квадратный метр с ремонтом, уточняет Вячеслав Илюхин. «Непонятно, откуда взялась эта цена, если Минстрой РФ установил для Новосибирска цену 39 тыс. руб. за квадрат, что и так ниже среднерыночной цены. На каком основании областное правительство ещё и эту цену снизило», – задается вопросом депутат.

Далее он приводит расчеты, согласно которым получается, что для того, чтобы реализовать программу расселения из ветхого и аварийного жилья стоимостью 53,5 млрд руб. потребуется 192 года. «Не доживём! Одна надежда — на инвесторов! Возможно, с их помощью нам и удастся сократить срок реализации этой программы. Хотя бы лет до ста! Только почему-то не торопятся инвесторы в наш город в последнее время. Они более охотно едут в Москву, хрущёвки сносить», – комментирует ситуацию Вячеслав Илюхин.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter