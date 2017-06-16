В Алтайском крае инициировали проверки после прямой линии с президентом

Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручения органам власти после проведения прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, регион в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не был упомянут как-либо негативно, но те проблемы, которые обсуждались на ней, актуальны и для края.

«Аналогичные проблемы есть, и я уже дал поручения своим заместителям в пределах компетенции еще раз пройти по кругу обозначенных в ходе прямой линии с главой государства проблем, прежде всего, в сферах здравоохранения, образования», — рассказал губернатор представителям СМИ в рамках «Медиалога».

Глава региона заметил, что после прямой линии через контрольные управления президента в край обязательно поступят поручения, основанные на звонках от жителей.

«Через приёмную президента эта информация все равно дойдет до нас», — выразил уверенность Александр Карлин.

Напомним, традиционная прямая линия президента России Владимира Путина состоялась 15 июня. Компания «МегаФон» поставила жителей Алтайского края на второе место по количеству отправляемых запросов. Вопрос из Новосибирска о проблеме детских садов оказался в числе популярных на сайте проекта. Кроме того, бизнесмен из Новосибирска Александр Кычаков обратил внимание Владимира Путина на величину кредитных ставок для предпринимателей, а «православный активист» Иван Квасницкий — на концерты Сергея Шнурова. В Забайкальском крае губернатор Наталья Жданова пообещала разобраться в проблеме жительницы, которая пожаловалась Владимиру Путину на то, что ей, после пожаров в 2015 году, предоставили непригодное жилье, а в Иркутской области министерство образования региона пообещало провести проверку по вопросу маленьких зарплат у учителей.

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