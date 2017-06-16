Редакция «КС» продолжает цикл материалов, посвященный условиям аренды в крупных торгово-развлекательных центрах Новосибирска. Для этого мы приглашаем арендаторов, предлагая им высказаться на страницах газеты и портала о том, как им живется в торговых центрах, с какими проблемами они сталкиваются и как оценивают текущую динамику покупательского спроса и платежеспособность сибиряков. Продолжает рубрику интервью с генеральным директором компании «Русский ювелир» НАТАЛЬЕЙ СОКОЛОВОЙ.

Компания «Русский ювелир» — крупнейшая ювелирная сеть в Новосибирске, которая входит в состав общероссийского холдинга «Русская ювелирная компания № 1», включающего одноименную московскую ювелирную фабрику и розничные сети в Новосибирске и Москве. Компания основана в 1998 году. Первый магазин в Новосибирске был открыт также в 1998 году.

Мнение арендатора

— Наталья Михайловна, сколько на текущий момент точек в Новосибирске у компании «Русский ювелир»? Какая их доля расположена в торговых центрах, какая — в стрит-ритейле?

— Три магазина «Русский ювелир» сегодня работают в формате стрит-ритейла, в том числе флагманский салон на Красном проспекте, еще семь точек расположены в торговых центрах города.

— Что вас как арендатора устраивает и что не устраивает в торгово-развлекательных центрах Новосибирска?

— Не устраивает прежде всего то, что в большинстве торговых центров по-прежнему держатся высокие ставки аренды. Причем в некоторых до сих пор в валюте. И каждый раз приходится согласовывать с управляющими компаниями, по какому курсу вносится оплата. К сожалению, арендодатели с неохотой идут на уступки, не исключаю, что это может быть связано с тем, что большинством торговых центров в городе сегодня управляют московские компании, где ставки совершенно иные. И они пытаются в регионах работать по логике бизнеса Москвы, хотя в столице — совершенно другая экономика.

Как следствие, в последние пару лет мы наблюдаем значительную ротацию арендаторов. И, безусловно, «Русский ювелир» это не совсем устраивает — мы работаем в категории «средний плюс» и, естественно, приветствуем соседство с магазинами схожей ценовой категории. Меняющийся же пул арендаторов все реже соответствует изначально заданному уровню. Наиболее кардинально, по моим наблюдениям, к текущему моменту изменился состав в ТРЦ «Ройял Парк»: большинство арендаторов, с которыми мы вставали вместе, съехали из торгового центра. И, увы, теперь нашими соседями стали компании более демократического сегмента.

— Считаете ли вы, что арендная плата в торговых центрах Новосибирска сейчас завышена?

— Я уверена в этом. У арендодателей сегодня есть альтернатива — заполнять объект качественными арендаторами или, простите, делать из него «барахолку». Многие идут сейчас по второму пути. Впрочем, не только сейчас. К примеру, ранее у нас был магазин в ТЦ «Москва». Изначально он был вполне уровневым центром, но затем стал кардинально меняться. У всех ТРЦ есть свой срок жизни, и собственник должен подогревать интерес к объекту, иначе на смену ему придут другие. Как, например, «выстрелила» «Галерея Новосибирск».

Это, к сожалению, повсеместная ситуация. Ранее к нам в салоны приходили и говорили: «Вот у меня 100 тысяч рублей, настроение совсем плохое, девочки, помогите что-нибудь выбрать». Сейчас таких эмоциональных спонтанных покупок стало крайне мало. Все считают деньги. Перед покупкой несколько раз сходят в салон, взвесив все «за» и «против». Дорогие покупки стали редкостью. Те, кто раньше мог потратить в ювелирном миллион рублей, сейчас совершают покупки за 400–600 тыс. рублей.

— Какие из существующих торговых центров Новосибирска вы могли бы отнести к наиболее грамотно управляемым?

— Радует, что в Новосибирске сегодня есть торговые центры, владельцы которых понимают, что различные акции, мероприятия для покупателей нужно проводить на регулярной основе. В данном контексте, на мой взгляд, грамотно выстраивают работу «МЕГА», «Сибирский Молл», «Аура», ранее — «Ройял Парк». В случае с последним ситуация в корне изменилась: если ранее в торговом центре проводились выставки картин, то сейчас — народные промыслы. Очевидно, что аудитория таких мероприятий совершенно разная.

Относительно других торговых центров присутствия компании «Русский ювелир», могу сказать, что в «Калине» и торговом центре Академгородка в принципе ничего никогда не проводилось, несмотря на то что последний, по сути, единственный ТЦ в Советском районе.

— Торговый центр Академгородка уже не единственный. В начале года открылся торгово-развлекательный центр «Эдем» на улице Кутателадзе. Не рассматриваете его в качестве потенциальной площадки?

— Я считаю, что этот торговый центр имеет не совсем удачное местоположение. Пешеходный трафик в этом месте не генерируется. Насколько я знаю, не все арендаторы уже сейчас рады своему присутствию в «Эдеме», потому что это торговый центр «выходного дня». Но даже в выходные там не так много посетителей. Возможно, их число возрастет зимой. Посмотрим. Но в качестве площадки под салон «Эдем» мы точно не рассматриваем.

На удивление быстро в свое время в ритейл-нишу города влился торговый центр «Аура». На мой взгляд, это качественный объект. И только из-за высоких ставок аренды в «Ауре» сегодня меняются арендаторы — никто не будет работать себе в убыток. Все остальное в данном торговом центре сделано грамотно и продуманно. ЦУМ требует ремонта, надеемся, что новый собственник сможет вывести его на новый уровень. Также отличный центр «Галерея Новосибирск». За исключением высоких ставок аренды.

— Рассматриваете ли вы для размещения собственного магазина ТРЦ «Европейский»?

— С «Европейским» в свое время мы вели переговоры. Однако когда мне прислали предварительный состав арендаторов, от идеи размещаться в этом торговом центре мы отказались. Объект ориентирован на очень демократичный рыночный сегмент, а это не наша история. К тому же торговый центр все еще находится в поиске арендаторов, что, на мой взгляд, тоже говорит о многом.

— Что, на ваш взгляд, важно учитывать, кроме цены и проходимости, при выборе площадки под аренду?

— Один из важных аспектов, на который далеко не всегда обращается должное внимание, — это возможность припарковать автомобиль. Покупатели «Русского ювелира» часто приезжают в магазин на машине. Сейчас, к сожалению, парковочные карманы на Красном проспекте убрали, что доставляет большой дискомфорт нашим покупателям.

Проходимость тоже, конечно, важна. Но она обязательно должна включать платежеспособную аудиторию, а это значит, что объект должен быть расположен в соответствующих районах города. Приведу пример. Мы вставали недалеко от метро «Золотая нива» в ТЦ Golden Field, аренда была смешная, но наш товар никому не был нужен. Все хотели проще и дешевле. Да и соседство было соответствующее. Там мы простояли полгода, не больше, и закрылись в 2013 году.

Оценка потребительской способности

— Проводили ли вы когда-нибудь анализ покупок? В каких точках «Русского ювелира» вы бы отметили наиболее платежеспособных покупателей?

— Безусловно. Я бы отметила наиболее платежеспособную публику в центре — на Красном проспекте, площади Ленина, в салоне на улице Гоголя и в ЦУМе. Несмотря на то что торговый центр устарел, наши постоянные покупатели к нам по-прежнему приходят. Сейчас именно в этих магазинах представлены наиболее дорогие коллекции «Русского ювелира». Тем не менее практически в каждой из наших точек совершаются достаточно ценные покупки, но в этих все же чаще.

— Как изменилась структура спроса за последний год? Возможно, какие-то товары стали более востребованы, какие-то — менее?

— Однозначно более востребованными стали более дешевые товары. Большинство новосибирцев перешли в режим «сбережения». Это довольно сложная ситуация, так как мы всегда работали в формате премиум и «средний плюс», а сейчас вынуждены расширять линейку и на «средний минус» тоже. А это уже другая конкурентная среда с другими стратегиями.

Ранее основная концепция «Русского ювелира» была заточена под эксклюзив, с посылом, что такой товар вы вряд ли найдете где-то еще. Безусловно, не весь ассортимент, который составляет более 25 тыс. единиц. «Лицо» прилавка мы всегда создавали тем товаром, которым другие не торгуют. Сейчас же время диктует свои условия: стоимость такого товара стала многим покупателям просто не по карману. Также стало сложнее найти эксклюзив в востребованном денежном коридоре.

Что касается структуры спроса, могу отметить, что раньше в коммерческом сегменте брали полновесные ювелирные изделия, сейчас полегче. Покупки стали скромнее. В целом средний чек снизился примерно на 15%. Многие участники ювелирной отрасли идут на различные хитрости: делают шинку тоньше, некачественно ставят камни, которые потом выпадают. «Русский ювелир» не идет по этому пути. Да, ювелирный рынок сейчас не роскошествует, но это не повод выполнять свою работу непрофессионально.

Большая волна, когда из Новосибирска ушли федеральные операторы, уже прошла. Из основных игроков сегмента «средний плюс» я бы назвала «Русский ювелир», Rosco Shelly и галерею Arte. Остальных можно отнести к категории «средний» и «средний минус». Кризис ударил по сегменту очень сильно. Продукция ювелирной отрасли — не товар повседневного спроса и при снижении платежеспособности первыми падают продажи ювелирных изделий, а при восстановлении их же начинают приобретать одними из последних. К тому же у тех клиентов, у которых есть деньги, уже есть достаточно украшений, так что новые они покупают очень выборочно. Все остальные покупают по мере возможностей. На текущий момент, по нашим оценкам, рынок не начал восстановление, розница продолжает падать.

— Актуально ли в кризис говорить о ювелирной моде?

— Несмотря на не самые лучшие экономические времена, ювелирная мода продолжает жить. С точки зрения цвета в моде сейчас зеленые оттенки. С точки зрения формы — покупатели все чаще интересуются дизайнерскими вещами, всем интересно что-то необычное. На первый план в последний год также вышло высококачественное серебро, потому что оно, конечно, дешевле золота. В серебре сейчас делают изумительные изделия, которые порой сложно отличить от белого золота.

— С какими поставщиками сегодня работает «Русский ювелир»?

— Только с российскими — из Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Ижевска и другими. С зарубежными компаниями напрямую мы никогда не работали.

— Планируете ли вы открывать новые точки до конца текущего года?

— Скорее нет, чем да. У «Русского ювелира» достаточное количество точек в городе. Да, нам интересны некоторые новые торговые центры, но ставки аренды в них неоправданно высоки. Думаю, что на сегодня объем предложения по ювелирным украшениям превышает спрос в Новосибирске во много раз. Рынок насыщен. И эту ситуацию мы наблюдаем и по торговым центрам.