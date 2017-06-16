Привлекательность жизни в крупных мегаполисах можно считать одновременно их главной проблемой. Ведь чем стремительнее растет городское пространство и население, тем сложнее создавать условия, инфраструктуру, заниматься планированием и соотносить интересы всех сторон. Как должен развиваться Новосибирск, чтобы стать удобным и дружелюбным для людей? Что может стать брендом города? Об этом в интервью «КС» рассказал член комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска, директор компании «Сибакадемстрой» (входит в компанию Брусника) МИХАИЛ АНСИМОВ.

— Михаил Владимирович, последний генплан Новосибирска был разработан в 2007 году. Как часто стоит вносить корректировки в генпланы города? Что, по вашему мнению, стоило бы отразить в новом документе?

— Развитие Новосибирска соответствует основным положением генплана, в него вносятся изменения, он дополняется. Этот документ сконцентрирован на регулировании вопросов землепользования и правильного сбалансированного размещения в городе социальных, жилых и коммерческих объектов.

Но городу не хватает стратегии, которая показала бы, каким будет Новосибирск в перспективе. Для этого нужно разработать мастер-план — документ стратегического пространственного планирования города. Такое планирование носит долгосрочный характер и фокусируется на ограниченном числе целей и задач.

На всех этапах разработки мастер-плана вовлекаются разные группы населения — власть, эксперты, горожане. Генеральный же план регулирует прежде всего землепользование. Это, по сути, технический документ, имеющий силу закона, на основе которого разрабатывается весь комплекс градостроительной документации. И адресован он в основном специалистам.

Задачей является создание мастер-плана — стратегии распределения ресурсов в приоритетных направлениях развития. И участвовать в этом в равной степени должны жители города. Так будет создаваться комфортная среда для горожан и бизнес-сообщества, из которой не захочется уезжать.

На современном этапе Новосибирск развивается по инерционному пути. Это один из самых быстрорастущих городов. Объемы увеличиваются с каждым годом, и город вынужден «расползаться» от центра на многие километры. С этим связано большое количество не только сегодняшних, но и грядущих проблем. Осваивая новые территории под застройку, город должен создать там качественную среду — строить дороги, социальные объекты, то есть обеспечить новые районы полноценной инфраструктурой, включая инженерную и рекреационную. Часть этих задач ложится на застройщиков, которые не готовы полностью нести такую финансовую нагрузку. От этого страдает качество жизни людей.

Формируя колоссальное пространство, город не может обслуживать и содержать себя сам, поэтому требует постоянных вливаний.

— То есть, на ваш взгляд, город должен развиваться только в существующих границах и центральной части? Где брать для этого земельные ресурсы?

— Исторически центр города был замкнут железнодорожной насыпью, которая стала барьером для внутреннего развития. Новым постройкам пришлось искать свободные территории, это привело к «расползанию» города. Между исторической частью, деловой, спальными районами появились пустые пространства. Городские территории имеют неравномерную плотность населения, есть территории, где этот показатель значительно ниже нормы.

Поэтому строить нужно внутри города. Развивать застроенные территории, промышленные зоны. В центре это прежде всего проекты реконструкции зданий, когда старые дома не только ремонтируются, но и приобретают новые функции, становятся плотнее, интереснее.

Центральная часть должна быть пешеходной и многоэтажной. В Новосибирске можно успешно развивать различные формы экомобильности: пешеходные, велосипедные дорожки, общественный транспорт. Здесь до многих ключевых пунктов можно дойти пешком. На границах и окраинах — малоэтажное жилье.

— А что тогда делать с существующей исторической постройкой? Как при таких решениях сформировать единый облик города?

— Разнообразие в городской среде — это хорошая практика. В Новосибирске сохранено большое историческое наследие. Если к нему добавить достойную архитектуру новых зданий, это может стать визитной карточкой города. Каждый из фрагментов городской ткани получает свое развитие, но при этом есть единая концепция.

Это то, за что многие люди любят европейские города, которые свою историческую застройку филигранно разбавляют лучшими образцами новой архитектуры.

Если с центром города ничего не будет происходить, то он останется непривлекательным для жителей. Проблема маятниковой миграции — важный вопрос всех регионов. Добавляя к старым зданиям новые функции и новую архитектуру, мы получим привлекательные районы, в том числе и экономически. Туда будут тянуться представители креативного сообщества, молодые люди с интересными идеями, которые создают новую продуктивную среду. Город будет меняться, становиться дружелюбным и перспективным. Не исключено, что тогда жители увидят новые возможности своего развития в родном городе.

— Планируется реконструкция Михайловской набережной. Что это даст городу?

— Влияние речного ландшафта — это богатство для города, главная артерия, которая должна лечь в структуру мастер-плана.

Отчуждение города от прибрежных территорий сложилось исторически. Вдоль Оби были причалы, эта часть города считалась рабочей, вся застройка шла за ними, отгораживаясь от портовой зоны. Важно обеспечить доступ к реке, развернуть город к воде лицом. Сейчас ведется работа над локальными участками. Так, реализация концепции развития зеленых зон Новосибирска начнется с благоустройства Михайловской набережной, которая вошла в число фанзон в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу. Концепция предполагает обустройство территории набережной площадью 6 га — от железнодорожного моста до метромоста.

Микрорайон «Европейский Берег» выходит к реке, в его мастер-плане заложено развитие набережной, пешеходных маршрутов. Эта территория станет местом отдыха для горожан, удобным и благоустроенным. Мы, безусловно, тоже внесем свой вклад в благоустройство набережной на территории этого ЖК.

Но всю полосу набережной нужно проработать комплексно. Там разместятся жилые, общественные, спортивные, рекреационные объекты. Это создаст образ, панораму города вдоль естественной природной оси. Если Обь архитектурно раскрыть, то река придаст Новосибирску облик сибирского могучего города.

— Почему в России так сложно выстраивается планирование развития городов? Такая проблема, по мнению многих, наблюдается и в Новосибирске.

— Вакуум, возникший в системе территориального планирования еще с момента распада СССР, до сих пор ничем не заполнен. В определенном объеме этим занимался Минрегион. Потом часть функций была передана в Минэкономразвития, часть — в Минстрой. Но интересы в сфере строительства и в планировании существенно разнятся.

Именно на федеральном уровне должна быть четко обозначена политика в области городского планирования, транспорта, развития человеческого капитала, экологии и других отраслевых программ, и все это должно гармонично ложиться на территорию. Соответственно, если центра планирования нет на федеральном уровне, он не может появиться на муниципальном.

— Главный архитектор должен выполнять эту функцию?

— У главного архитектора и планировщика разные функции, поэтому в структуре муниципальной власти должны быть и тот, и другой. Архитектор отвечает за физический облик города, а планировщик — за то, как другие экосистемы и сферы городской жизни ложатся на эту территорию. Ведь город — это не только дома, это еще и экономика, экология, социальная сфера, культура, инновации, предпринимательство. У нас только начали задумываться о таком институте, который бы, образно говоря, «встраивал» в территорию все системы. Пока политика в каждой из этих отраслей осуществляется отдельно.

Соответственно, существует тренд — многие города не видят себя в будущем, отсюда отсутствие лица, бренда. Генпланы были актуальны в советских реалиях, когда нужно было построить фабрику, рядом определенное количество домов для рабочих, кинотеатр, магазин и так далее. Но в рыночной экономике, когда существует большое количество разнонаправленных интересов, должно производиться стратегическое пространственное планирование.

— В прошлом году департамент строительства и архитектуры мэрии представил методику дифференцированного подхода к застраиваемым территориям. Как это отразилось на застройщиках?

— Разрабатывая эти нормативы, город задумался о пространственном развитии, это первый шаг к стратегическому планированию. Представленная методика позволяет регулировать плотность населения территории в зависимости от наличия объектов городской инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник, парковок, плотности магистральной улично-дорожной сети и удаленности от центральной части города. Это механизм, который будет влиять на застройку города, разделяя карту градостроительного зонирования по территориям.

В каждой зоне устанавливаются свои нормативы к земельным участкам под строительство: предельно максимальный коэффициент плотности застройки, предельно максимальное количество квартир на земельном участке, минимальное количество машино-мест.

Эта работа показывает: там, где площадка инфраструктурно готова, коэффициент застройки может быть выше. Что касается территорий с низкой обеспеченностью инфраструктурой, а это любая комплексная площадка, где еще не построены школы, поликлиники, магистрали, то эти территории будут ограничены коэффициентом плотности. Эти параметры направлены на то, чтобы уйти от точечной застройки в центре и сдержать хаотичное «расползание» города.

— Инфраструктура не успевает за возводимыми квадратными метрами. Как регулировать создание инфраструктурных объектов?

— Развитие инфраструктуры стоит больших денег. Школа на 800 мест и детский сад на 250 мест потребуют существенных инвестиций. При этом застройщики платят высокую ставку за земельный участок. Дополнительные расходы за проведение и подключение сетей.

Есть практика совместных проектов застройщиков и муниципальных властей. Так, «Сиб­академстрой» разрабатывает проектную, рабочую и сметную документацию по строительству школы на улице Большевистской в микрорайоне «Европейский Берег». Это должно значительно увеличить скорость получения средств, и муниципалитет сможет приступить к строительству школы.

Если говорить о глобальных инвестициях в городское развитие, то здесь опять важно наличие мастер-плана. Городу всегда нужны инвестиции и дополнительный капитал. А любому инвестору важно понимать, во что он вкладывается. Какие территории и сферы будут развиваться. Стратегический мастер-план может стать для инвестора гарантом доверия.

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