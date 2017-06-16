В рамках международного форума «Технопром-2017», который 20 июня стартует в Новосибирске, компания «Ростелеком» представит ряд комплексных информационно-коммуникационных систем сразу по четырем ключевым направлениям: «Безопасный город», «Безопасность на транспорте», «Геоданные» и решения для информатизации водного транспорта в рамках стратегии, утвержденной правительством РФ. О том, почему именно эти направления были выбраны оператором, в чем заключаются решения и кому они в первую очередь адресованы, рассказал заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ВЯЧЕСЛАВ КУЦ.

— Вячеслав Валерьевич, скажите, почему именно эти четыре направления «Ростелеком» представляет на «Технопроме»? Чем они важны и актуальны?

— В современном мире все более актуальными являются системы безопасности, мониторинга и прогнозирования, предупреждения возможных угроз. Эти направления можно назвать фундаментом общественной безопасности, жизнеобеспечения и развития территорий.

Современный город представляет собой сложную многоуровневую структуру. Он состоит из множества подсистем — транспортной, телекоммуникационной, систем электро- и водоснабжения, а также многих других, которые функционируют и взаимодействуют между собой. Для контроля работы всех городских служб, обеспечения безопасности каждого жителя и всех уязвимых точек городской инфраструктуры, получения и хранения информации обо всех важных событиях и оперативного предоставления этой информации всем заинтересованным службам необходима комплексная информационная система, способная сосредотачивать, объединять, анализировать и группировать разнородные данные, поступающие от множества источников. Именно такую систему представляет собой «Безопасный город».

— Где-нибудь уже внедрялась такая система? На какой стадии находится проект?

— В разное время разные регионы предпринимали попытки объединить базы данных ФСБ, МЧС и МВД для оперативного обмена информацией. На сегодняшний день решение при участии «Ростелекома» полностью внедрено в Архангельской и Вологодской областях.

«Безопасный город» — это программный комплекс с применением видеоаналитических решений, который помогает быстро определить и оперативно отреагировать на всякого рода нештатные ситуации, а также вовремя принять меры по устранению их последствий. С организационной точки зрения — это интегрированная комплексная система, предназначенная для решения задач обеспечения правопорядка, видеомониторинга. Ее цель с точки зрения властей — обеспечение горожанам безопасности.

— А в Сибири?

— В Сибири в настоящее время у нас два государственных контракта на реализацию АПК «Безопасный город». Первым регионом стала Омская область. Госконтракт рассчитан на четыре года. Компоненты АПК «Безопасный город» здесь включают в себя автоматизированные системы единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Омской области, а также существующие элементы систем оповещения населения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». До конца года подсистемы «Безопасного города» будут развернуты в Горно-Алтайске. Что касается Новосибирска, то здесь пока еще все на стадии планирования.

— Что послужило критерием при выборе регионов?

— Решение принимают региональные, муниципальные власти, исходя из возможностей собственного бюджета и приоритетности задач.

— На какой стадии сейчас ведутся работы в Новосибирске? Объявлен ли уже конкурс?

— Новосибирск еще не объявлял конкурс, но, по предварительной информации, техническое задание для разработки и внедрения сегментов «Безопасного города» разработано.

— В какие сроки может быть реализована программа?

— Зависит от поставленных задач и их объемов. В Горно-Алтайске это займет 12 месяцев, а в Омске — почти четыре года.

Чаще всего реализация программы «Безопасный город» начинается с отдельных сегментов. В первую очередь регионам и муниципалитетам интересны подсистемы, способствующие привлечению дополнительных доходов в бюджет либо экономии бюджетных средств. Поэтому работа начинается с внедрения фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, весогабаритного контроля, управления парковочным пространством.

— От чего зависит приоритет ввода в строй компонентов? Кто это определяет?

— Отчасти зависит от того, что уже имеется у города «на старте», отчасти от технического задания, поставленного заказчиком. И, разумеется, от потребностей самого региона. Взять, например, Хакасию — защита от лесных пожаров и паводка имеет здесь достаточно высокую важность, а вот в более урбанизированных регионах природные катаклизмы могут быть не столь актуальны, и на первый план выходит управление городской инфраструктурой.

— Предполагается ли объ­единить региональные системы в некую общую структуру?

— Это было бы логично. Сама концепция «Безопасного города», как и следует из ее названия, строится на базе муниципалитета, но уже сегодня информация передается и регулируется на уровне региональных администраций.

— Применяется ли подобный опыт за границей?

— Достаточно широко. Многим известны примеры Барселоны или Сингапура — там активно внедряются программы «Умного города» и «Умного дома».

— Тоже по государственной программе или с привлечением частных инвесторов?

— В основном все-таки усилиями государства. Замечу, на протяжении нескольких лет у нас накопился опыт применения инвестиционной модели сотрудничества, как правило, капиталоемкие проекты запускаются в условиях дефицита бюджетных ресурсов.

— «Безопасность на транспорте» работает по тому же базовому принципу?

— В общем, да: системы в целом схожи и кое в чем друг с другом пересекаются. Автоматизированная система управления движением позволяет регулировать, допустим, время работы сигналов светофора, исходя из дорожной ситуации. Утром растет нагрузка по одному направлению, вечером — по другому. Интеллектуальная система в таких случаях принимает решение пропускать транспорт в одну сторону с интервалом в полторы минуты, в другую — с одной минутой. Пример достаточно упрощенный, в действительности данных обрабатывается намного больше.

Эффективное управление транспортной логистикой требует создания специальной дорогостоящей инфраструктуры: установки видеокамер, датчиков и контроллеров дорожного движения, внедрения геолокации с визуализацией инцидентов на карте города. Требуется также обеспечить автоматическое оповещение служб экстренного реагирования и открытие для них доступа к видеопотоку с объектов транспортной инфраструктуры. На российском рынке системной интеграции в сегменте создания подобных программных продуктов конкуренция практически отсутствует. Комплекс работ, как правило, включает в себя этап от создания проектной документации до установки и сопровождения. Примером может служить внедрение системы фото- и видеофиксации в Забайкальском крае. Региональным органам власти удалось снизить уровень аварийности, привлечь дополнительные инвестиции на свою территорию, а собранные в виде штрафов средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры.

— А как работает блок обработки информации?

— Первоначально разрабатывается программный продукт, позволяющий анализировать большие данные и решать задачи, связанные с конкретной сферой. Например, необходимо рассчитать уровень весеннего паводка. Собирая данные с погодных датчиков и пространственные данные, программа сама ее обрабатывает, исходя из розы ветров, интенсивности таяния снега и других параметров и выдает результат. Таким образом, можно с высокой точностью прогнозировать, какова будет площадь затопления, кого нужно оповестить, эвакуировать, сколько для этого потребуется транспорта, какие продукты и медикаменты понадобятся… С лесными пожарами аналогично: насколько сухая ожидается погода, как повлияет направление ветра, куда и насколько распространится очаг возгорания. Проще говоря, руководители региона и города получат интерактивную карту, на которой можно увидеть, где что происходит, где в их владениях расположены «красные зоны» и по какой причине они «покраснели».

В использовании собираемой информации и получении аналитических отчетов заинтересованы не только государственные учреждения, но и коммерческие структуры. Рынок таких услуг находится в начальной фазе развития и большие данные (Big Data, технологии обработки больших объемов разнородной информации) открывают простор для реализации перспективных направлений для бизнеса.

— Еще одно направление, которое будет представлено на «Технопроме», — геоданные. В чем его актуальность?

— В прошлом 2016 году «Ростелеком» продемонстрировал платформу для предоставления геоинформационных сервисов — «Единое геоинформационное пространство геоданных» (РусГИС). Программный продукт предназначен для того, чтобы хранить и обрабатывать геопространственную информацию. Он содержит инструменты для автоматизации деятельности органов власти и блок аналитики, для того чтобы ведомства могли осуществлять контрольные функции, сверяться с базами данных налоговых органов и с данными кадастрового учета. В 2017 году сервис был дополнен модулем «Имущественный комплекс», который способен анализировать расхождения в сведениях кадастра недвижимости, реестра прав и сведений об объектах налогообложении, выявляя не вовлеченные в налоговый оборот объекты недвижимости. Также разработаны сервисы интеграции и структуры баз данных, обеспечивающие получение и ведение в РусГИС данных федеральных информационных систем, в частности, Росреестра и ФНС РФ.

— В каких сибирских регионах внедряется система РусГИС?

— Пилотным сибирским регионом снова стала Омская область, где мы еще в 2014 году запустили пробный проект по сельскому хозяйству. Решение на тот момент было еще сыроватым, мы обкатали его, получили обратную связь и доработали. В 2015-м и 2016 годах мы презентовали данную систему на новосибирском «Технопроме», с 2016 года уже есть коммерческие контракты на отлаженную и доработанную систему, которая получает информацию в том числе из налоговых, кадастровых органов и так далее.

Экологический мониторинг, контроль использования земель сельскохозяйственного назначения, управление свалками отходов, контроль размещения строящихся объектов — эти и другие вопросы уже сегодня решаются с использованием инструментов РусГИС. Одной из первых территорий в России, внедрившей у себя РусГИС, стал Ханты-Мансийский автономный округ.

— Можете ли вы сказать, что нерешаемых задач в этом направлении нет?

— Скорее, так: главное быть готовыми включаться в проекты в любых отраслях на самых ранних этапах, начиная с самой постановки задачи. А затем уже предлагать комплексные решения.

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