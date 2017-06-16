20 июня в Новосибирске стартует V международный форум технологического развития «Технопром» и традиционно проходящая в рамках форума выставка «НТИ ЭКСПО». Девиз нынешнего «Технопрома» — «Делай в России». Главная заявленная организаторами цель: обеспечение технологического лидерства отечественной экономики через диверсификацию в условиях «новой промышленной революции». Несмотря на не самую простую для понимания формулировку, основной посыл предельно ясен. Это продолжение курса на импортозамещение и создание конкурентоспособной экономики на базе высоких технологий, создаваемых в том числе и на предприятиях ВПК.

Форум «Технопром-2017» пройдет в Новосибирской области 20–22 июня 2017 года. В этом году соорганизаторами форума является ряд федеральных министерств, институтов развития и госкорпорацций. Планируется активное участие руководителей Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, ФАНО, РАН, Росатома, Агентства технологического развития, Фонда перспективных исследований, Роспатента и других. Впервые в рамках форума пройдет молодежная программа, целевой аудиторией которой станут студенты, молодые ученые, исследователи, технологические предприниматели и инженеры. В образовательной программе предусмотрено 14 площадок с более 40 сессиями в формате игр, конкурсов, презентаций. В качестве страны-партнера форума свое участие подтвердила Республика Индия. Также партнерами форума станут Республика Татарстан и город федерального значения Севастополь. Свой визит на форум «Технопром» подтвердили представители 30 стран (включая Австрию, Китай, Францию, Чехию, Казахстан, Сингапур и др.), в целом ожидается более 100 иностранных участников.

В течение трех дней на площадках выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» будет работать, пожалуй, один из самых крупных на сегодня промышленных форумов. В отличие от не так давно завершившегося экономического форума в Санкт-Петербурге, безусловно, крупнейшего на сегодня, новосибирский «Технопром» носит более прикладной характер. Это место притяжения производственников, руководителей крупных предприятий, разработчиков и экспертов в области высоких технологий и оборонной отрасли. В прошлом году форум собрал более 5000 участников.

В число организаторов, помимо федерального и регионального правительств, Сибирского отделения РАН, входит коллегия военно-промышленной комиссии, а оргкомитет «Технопрома» все пять лет возглавляет заместитель председателя правительства, курирующий ОПК и вопросы международного военно-технического сотрудничества Дмитрий Рогозин.

«Форум является ключевой международной деловой площадкой. Запланированы дискуссии в формате «мозговых штурмов», мероприятия по различным направлениям технологического развития. Пройдут в рамках «Технопрома» традиционная Сибирская венчурная ярмарка и Экспертный симпозиум «Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды», — рассказала «КС» заместитель губернатора Новосибирской области по вопросам образования, науки и инноваций Марина Ананич.

Как ожидается, в форуме примут участие представители более чем 30 стран, в том числе Австрии, Франции, Чехии, Казахстана, Китая, Сингапура и многих других. Всего около 100 зарубежных гостей. Одна из наиболее представительных делегаций прибывает из Беларуси. Ее возглавляет главный ученый секретарь Национальной академии наук страны Александр Кильчевский. Кроме участия белорусских коллег, в самом форуме на площадках «НТИ ЭКСПО» развернется стенд Республики Беларусь, который представит новые идеи и перспективные разработки в различных высокотехнологичных отраслях.

Интересные двухсторонние встречи запланированы с индийской делегацией. Ее возглавляет министр обороны республики Арун Джейтли, который примет участие в совместном заседании с зампредседателя правительства России Дмитрием Рогозиным. «Если в других городах проводят, как правило, экономические форумы, то особенность новосибирского как раз в том, что здесь рассматриваются конкретные технические аспекты создания и внедрение в производство новых продуктов области высоких технологий, — подчеркивает начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — И с представителями Индии будут обсуждаться именно конкретные вопросы сотрудничества, в том числе и военно-технической сфере».

«Впервые за пять лет в рамках форума пройдет специально подготовленная молодежная программа, — отмечает Марина Ананич. — Она ориентирована на студентов, молодых ученых, исследователей, инженеров и предпринимателей, работающих в сфере высоких технологий. Форматы мероприятий молодежной программы включают тематические лекции, мастер-классы, а также проблемно-деловые и обучающие игры».

По словам организаторов, в этом году изменения коснулись выставочной части «Технопрома» — «НТИ ЭКСПО». На выставке состоится презентация прорывных наиболее интересных результатов научной, научно-технологической и инновационной деятельности. На площади свыше 5 тыс. кв. м развернут свои стенды крупные государственные корпорации, организации научно-исследовательской сферы, технологические и венчурные инвесторы. Всего более 70 организаций. Сегодня «НТИ ЭКСПО» — одна из ведущих научно-технологических выставок в стране.

Большая программа в рамках «Технопрома» будет посвящена формированию комфортной городской среды и внедрению новейших технологий в городское хозяйство.

«Первая наша цель — улучшить жизнь горожан за счет внедрения новых технологий, — рассказывает Александр Люлько. — И второе — выполнение задачи, поставленной руководством страны: до 2030 года загрузить до 50% мощностей предприятий ОПК заказами на гражданскую продукцию. Ведь город сам по себе может быть достаточно серьезным заказчиком. У нас запланированы переговоры с рядом наших ведущих предприятий о возможностях модернизации городского хозяйства, которая коснется таких сфер, как общественный транспорт, общественная безопасность, и других».

Стоит отметить, что всего за пять лет новосибирский форум «Технопром» стал настоящим центром притяжения для компаний сферы высоких технологий, в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, авиастроение, робототехника, точная металлургия, оптика и многих других. За пять лет количество участников форума выросло в четыре раза, а количество мероприятий, проходящих в рамках «Технопрома», увеличилось с двух десятков до полусотни.

Сегодня «Технопром» можно считать одной из центральных дискуссионных площадок страны в сфере государственной научно-технологической политики. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации, корпораций ОПК, различных институтов развития «Технопром» стал одним из ключевых событий в национальном конгрессно-выставочном календаре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ:

— Стратегическая цель участников форума — обеспечение технологического лидерства российской экономики в условиях новой промышленной революции. Основной повесткой форума в 2017 году станет реализация потенциала оборонно-промышленного комплекса России для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также в центре внимания участников «Технопрома» будут концепция новой промышленной революции и ее основные направления с позиций развития технологий: цифровизация производства, роботизация, аддитивные технологии, использование «умных» материалов.

Также важно отметить, что на полях «Технопрома» состоится первое заседание российско-индийского комитета по науке и технологиям. Символично, что это мероприятие пройдет в главном научном академическом центре Сибири.

В рамках «Технопрома-2017» запланирована премьера обновленной демонстрационной площадки форума — масштабной научно-технологической и инновационной выставки «НТИ ЭКСПО». Это крупное отраслевое событие, на котором предусматриваются презентации инновационных технологий и научных разработок сибирских ученых и представителей промышленности.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Очень важно определить тренды технологического развития региона и страны и идти вместе к их реализации. Главным результатом форума «Технопром» на протяжении последних лет являются решения по изменению национальной научно-технологической политики развития страны. Думаю, что и в нынешнем году площадка форума послужит местом выработки стратегических приоритетов в данном направлении.

В нынешнем году на пленарном заседании будут рассмотрены лучшие практики реализации программ новой индустриализации в российских регионах. Особое место займет тема Индустрии 4.0, построение Фабрики будущего. Уверен, что опыт первого года реиндустриализации экономики Новосибирской области будет с этой точки зрения интересным всем участникам юбилейного форума «Технопром».

Задача постепенного увеличения доли гражданской продукции может быть решена при создании определенных условий на федеральном уровне. На форуме планируется обсудить проблемы перехода, успешные практики и выработать актуальные предложения и рекомендации, которые помогут решить поставленные задачи не только нашим новосибирским, а всем предприятиям России. Это еще раз подчеркивает, что на форуме ставятся задачи национального и международного масштаба.

Ольга Дронова, исполнительный директор Гарантийного фонда НСО:

— «Технопром» зарекомендовал себя как площадка, на которой пересекаются интересы власти и инновационного производства. На современном этапе развития экономики, говоря о будущем в целом и о научно-технологическом развитии в частности, нельзя не учитывать необходимость внедрения новых, порой прорывных технологий. И в этом плане форум решает важную задачу выработки новых решений и их дальнейшей реализации. Учитывая, что доля инновационных предприятий в Новосибирске в два раза больше, чем в среднем по стране, такая площадка необходима для поиска партнеров, инвесторов и дополнительных возможностей для компаний. В этом свете актуально упомянуть о том, что сейчас активно развивается закупочная деятельность по 223–ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Доступ к закупкам крупнейших заказчиков обеспечивает «Корпорация МСП», а Фонд предоставляет поручительство по кредитам и банковским гарантиям на исполнение контракта, пополнение оборотных средств, на развитие бизнеса.

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