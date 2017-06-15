Директор медтехнопарка Екатерина Мамонова на пресс-конференции «Индустрия 4.0: Медицинская техносфера» в рамках форума «Технопром-2017», состоявшейся в четверг, 15 июня, рассказала более подробно о том, когда планируется ввод в строй второй очереди парка. По ее словам, «торжественное перерезание ленточки» должно произойти в середине будущего года.

Мамонова не стала раскрывать информацию о будущих резидентах парка, заметив лишь, что на площадке будут работать не только российские, но и зарубежные компании. Пока они занимаются оформлением необходимой документации, полным ходом идет реконструкция помещения. По словам Мамоновой, ввод в строй объекта идет по запланированному графику, хотя форс-мажорные ситуации вполне могут быть. «Это ведь медицина» — откровенно заявила журналистам Мамонова.

Как ранее писал «КС», новосибирский медтехнопарк торжественно запустили год назад. Одним из первых высокопоставленных гостей парка стал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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