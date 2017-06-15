Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил Коченёвский нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл». Сегодня там состоялось открытие комплекса битумного производства.



Как сказал Сергей Меняйло на церемонии открытия, производство битума на территории Новосибирской области будет способствовать более качественной работе дорожно-строительного комплекса. Также, по его словам, оно может оказаться значимым и для других регионов Сибири.

Коченёвский нефтеперерабатывающий завод «ВПК-Ойл» расположен в рабочем поселке Коченёво Новосибирской области. Он начал работу в 2007 году. Завод осуществляет переработку нефти Верх-Тарского месторождения. В 2015 году проект получил статус международного. Общий объём планируемых инвестиций – 9,3 млрд руб.

«Открытие новых современных производств – это всегда важное событие, так как оно позволяет говорить об увеличении налоговых поступлений, создании дополнительных рабочих мест. При этом развитие глубокой переработки сырья и, в частности, нефти имеет особый вес для роста экономики», — цитирует полпреда Сибирский ОИЦ.

Планируется, что в 2017 году на новой битумной установке будет произведено около 520 тыс тонн продукции. В 2018 году на нефтеперерабатывающем предприятии запустят производство дизельного топлива экологического класса 5, а к 2020 году и бензинов экологического класса 5.

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