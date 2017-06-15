Состоятельны ли утверждения представителей власти Новосибирска о том, что область ущемляет региональный центр в межбюджетных расчетах? «КС» попытался выяснить, как выстраиваются в этом вопросе отношения между другими сибирскими субъектами Федерации и административными центрами.

Когда вопрос об НДФЛ отпадает

На майской сессии депутаты горсовета Новосибирска практически ребром поставили вопрос о возврате 10% от налога на доходы физических лиц из областного в муниципальный бюджет. Напомним, до 2014 года по этому нормативу в казне Новосибирска оставалось 40%. Теперь по закону муниципальные образования (МО) обязательно сохраняют лишь 15% от общего объема НДФЛ, собираемого на территории. Остальное — на усмотрение региональных властей. Три года назад в Новосибирской области решили, что Новосибирску должно доставаться 30% отчислений по налогам на доходы физлиц. Представители города давят на то, что изъятого НДФЛ очень не хватает на бюджет развития. Разговор об этом новосибирские депутаты после перерыва начали очень решительно и вызвали недовольство области, в том числе тем, что сразу вынесли дискуссию в публичное пространство. Диалог, вероятно, перешел в «тихий режим» переговоров. «Континент Сибирь» тем временем пытается выяснить, как выглядит Новосибирск в бюджетных отношениях с Новосибирской областью по сравнению другими сибирскими регионами.

Среди региональных центров Сибирского федерального округа по объемам НДФЛ, который остается на территории, Новосибирск — не в худшем положении. Меньше всего по этому нормативу отчислений — у столицы Республики Хакасии Абакана, всего 15%. Дополнительных средств по этой строчке региональная казна не предусмотрела. Лидером по этому показателю является Горно-Алтайск, который по решению властей Республики Алтай сверх обязательных 15%, установленных федеральным законом, сохраняет еще 20% от собранного на территории НДФЛ. Новосибирск с Читой и Красноярском находятся на втором месте — 30 % от НДФЛ остаются в муниципальном бюджете.

Член рабочей группы по проблеме межбюджетных отношений, депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов считает, что не стоит переоценивать значение этого показателя. «Областные власти используют аргумент, что в Новосибирске остается 30% от НДФЛ, и это не так мало по сравнению с другими городами. Но с моей точки зрения, уравниловки быть не должно. Нужно учитывать тот факт, что у всех МО различная структура экономики, отличаются суммы по НДФЛ, у городов разные параметры задач и прогнозов по сбору налога. Необходимо внимательно изучать структуру доходов и расходов. Не исключено, что стоит оптимизировать расходы, важно с каждым департаментом внимательно изучить этот вопрос. Эта работа в Новосибирске давно идет», — рассказал Игорь Салов.

Член бюджетной комиссии Совета депутатов Новосибирска Александр Бурмистров считает, что в некоторых случаях говорить об объеме НДФЛ бессмысленно. «Например, сейчас я нахожусь в Ханты-Мансийском автономном округе. Расходы его бюджета существенно превышают 200 млрд рублей, а населения в 1,7 раза меньше, чем у нас. Когда в муниципалитеты, даже небольшие, из регионального бюджета закачиваются миллиарды, вопрос об НДФЛ сам собой отпадает. Говоря о нашей области, я оперирую данными департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска. В 2016-м субсидий в Новосибирск пришло примерно на 1,5 млрд рублей меньше, чем в 2014-м. Берем еще 3,5 млрд рублей, потерянных после перераспределения НДФЛ в пользу области, получаем около 5 млрд рублей», — рассуждает депутат.

После того как прошла встреча между властями Новосибирска и Новосибирской области, стало очевидно, что к прежнему порядку расчета отчислений по НДФЛ городу в ближайшее время не вернуться. По словам собеседников «КС», речь может идти о дополнительной финансовой помощи муниципалитету, например, в виде дополнительных ресурсов, в том числе субсидий.

Игорь Салов считает, что выход из ситуации с НДФЛ лежит не в местном, а в федеральном законодательстве. «Рано или поздно должны быть внесены изменения в налоговый и бюджетный кодекс. Придерживаюсь мнения, что в налоговом и бюджетном кодексах должна быть пересмотрена нижняя планка в 15% от НДФЛ, который обязательно остается на территории. Доля городов должна быть увеличена минимум в 2,5 раза. Перераспределение должно коснуться транспортного налога, налога на имущество юридических лиц», — говорит Игорь Салов.

Позитивно настроен, по его собственным словам, Валентин Сичкарев, заместитель председателя бюджетного комитета Законодательного собрания Новосибирской области, член рабочей группы, созданной после обращения депутатов Новосибирска к областным властям. «Я вижу, что члены рабочей группы настроены на получение итогового финансового результата, а не на превращение вопроса в политическое шоу. Для того чтобы делать компетентный вывод о том, какой объем субсидий нужен Новосибирску, необходимо понять, в полном ли объеме администрируется доходная часть городского и областного бюджета либо есть резервы, эффективно ли спланирована расходная часть, нет ли несвоевременных трат», — отмечает собеседник «КС».

Пока рано говорить, устроит ли такой разворот темы всех депутатов горсовета Новосибирска. Имеет значение, на какие уступки готова пойти каждая из сторон. Немаловажно и то, сколько в вопросе политики, а сколько поиска потенциальной экономической выгоды для областного или городского бюджета.

«Я пока узнаю информацию о начавшемся диалоге между областными и городскими властями только из СМИ. Судя по этим данным, вопрос о возврате НДФЛ Новосибирску уже не ставится. Как это соотносится с позицией, выраженной на сессии горсовета? Было же голосование! Это общее мнение депутатов! На текущий момент я не понимаю, почему разговор пошел в ином направлении. Но для того, чтобы объективно оценивать происходящее, мне нужно услышать позицию представителей горсовета, принимавших участие в переговорах с областью. О каких конкретно субсидиях и бюджетных кредитах идет речь? Переговоры в таком ключе создают почву для постоянного напряжения. Даже если сейчас выделят какую-то копеечку, на следующий год вопрос встанет снова. Напротив, изменение норм отчисления НДФЛ позволило бы городу планировать свою работу на перспективу», — подчеркивает Александр Бурмистров.

Возможности и потребности

«Континент Сибирь» уже приводил таблицу перечислений из казны Новосибирской области в казну Новосибирска.

Эта таблица содержала данные по субсидиям и субвенциям, которые идут в муниципалитет. Дотаций из региона Новосибирск не получает. В общем выходит довольно внушительная сумма. Например, по данным региональных властей, за 2016 год всего Новосибирску из казны области пришло более 14 млрд рублей. Если учитывать все отчисления, по информации министерства финансов Новосибирской области, объем расходов областного бюджета на территории Новосибирска сопоставимы с бюджетом города, то есть около 30 млрд рублей.

Однако у представителей города другое видение. Подавляющая часть межбюджетных трансфертов — это субвенции. Но они приходят на выполнение бюджетных обязательств, которые лежат на регионе. Если разговор идет о том, как область помогает Новосибирску, вероятно, нужно брать в расчет только субсидии и дотации. Из бюджета области на Новосибирск субсидии и иные межбюджетные трансферты в 2016-м составили около 2 млрд рублей.

Дотации — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются без определения конкретной цели их использования. Субвенции — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на финансирование переданных полномочий. Субсидии — виды межбюджетных трансфертов, которые предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов.

Депутаты горсовета Новосибирска считают нынешний объем перечислений из региональной в городскую казну недостаточным. А вице-спикер Совета депутатов, руководитель фракции КПРФ Ренат Сулейманов, который, кстати, был инициатором идеи возврата части НДФЛ в городской бюджет, настаивал, что по уровню бюджетной обеспеченности Новосибирск находится в хвосте всех городов-миллионников России.

«Континент Сибирь» решил сравнить Новосибирск по этому критерию с другими региональными центрами СФО. Хотя подобное сравнение вряд ли может быть объективным — у каждого муниципального образования различный размер бюджета, свои трудности в виде муниципального долга, например. Депутаты Новосибирска, говоря о необходимости дополнительной поддержки областного бюджета, акцентируют внимание на огромном внутреннем долге — свыше 84% от собственных доходов.

Картинка более наглядна, если посмотреть на объем субсидий в общем объеме доходов города. В Новосибирске это 6,3%, в Красноярске — 11,2%, а в Омске — 23%. Хотя у Новосибирска выше и дефицит бюджета, и внутренний долг. Но, по словам члена рабочей группы Игоря Салова, для представителей стороны области — подобные рассуждения не аргумент.

«И Красноярск, и Омск все-таки существенно уступают Новосибирску по численности населения, а субсидий, исходя из данных в открытых источниках, у них больше. По этой логике у Новосибирска должно быть в два раза больше отчислений по этим показателям, чем он получает из региональной казны сейчас. Можно ориентироваться на данные, которые получаются при перерасчете субсидий на душу населения. По этой схеме Новосибирск также недополучает», — уверяет Александр Бурмистров.

Выше мы упоминали: меньше всего в СФО от НДФЛ остается в бюджете Абакана — 15%. Но, может быть, ему больше и не нужно? Например, есть достойная компенсация из казны Республики Хакасия или нет проблем с внутренним долгом, и городской бюджет хорошо наполняется? Не похоже, что это так. Всего в 2016 году Абакан получил доходов в сумме 3,5 млрд рублей, расходы бюджета составили 3,6 млрд. Дефицит — 98,2 млн рублей. А муниципальный долг — примерно 600 млн рублей при собственных доходах 1,9 млрд рублей. Действительно, не так и много, если сравнивать с Новосибирском. Субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов Абакан получил в прошлом году на сумму 29,3 млн рублей, или всего лишь 0,83% от всех доходов (3 505 053 тыс. рублей).

С отчислениями по НДФЛ, которые остаются в региональном центре, повезло Горно-Алтайску — 35%. Субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов Горно-Алтайску пришло за прошлый год 437,5 млн рублей, то есть 23% от всех доходов (1 882 346,9 тыс. рублей). Но, кстати, еще не так давно внутренний долг этого МО приближался к 98%. Сейчас ситуация выглядит лучше: муниципальный долг составляет около 590 млн рублей при собственных доходах примерно 820 млн.

Валентин Сичкарев считает некорректным сравнение отношений различных административных центров с субъектами Федерации. «Межбюджетные отношения строятся на основании возможностей и потребностей. Возможности бюджетов посчитать проще, тогда как потребности каждого региона совершенно разные. Перед Новосибирской областью может стоять задач на 300 млрд рублей, а у другого субъекта Федерации их может быть всего на 100 млрд, и поэтому он готов отдавать административному центру больше средств. Имеют значение самые различные факторы. В каких-то субъектах население сосредоточено в основном крупных городах. В Новосибирской области поселения сильно удалены друг от друга, необходимо поддерживать дороги, протяженность которых может отличаться от протяжности дорог в других регионах. В конце концов, в некоторых населенных пунктах нашей области нет чистой воды, а в других субъектах такой проблемы нет, и т. д.», — констатирует Валентин Сичкарев.

Вес трансфертов (без субвенций) из регионального бюджета в объеме всех доходов муниципального образования

Подготовка бюджета на следующий год уже началась. В горсовете есть надежда, что в 2018 году уровень субсидий Новосибирска возрастет. Муниципальный депутат Игорь Салов не исключает, что некоторые изменения в бюджете могут произойти уже в этом году, если власти Новосибирска смогут обосновать необходимость получения дополнительных дотаций по определенным направлениям.

Редакция благодарит за помощь в сборе информации министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, законодательное собрание Новосибирской области, управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, мэрию Новосибирска, совет депутатов Новосибирска, министерство финансов и Алтайского края, комитет информационной политики и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула, министерство финансов Республики Хакасия, информационный отдел и бюджетно-финансовое управление администрации Абакана, министерство финансов Иркутской области, департамент финансов комитета по бюджетной политике и финансам администрации Иркутска, управление по информационной политике мэрии Иркутска, управление информационной политики-пресс-службу главы Республики Алтай и правительства Республики Алтай, пресс-службу администрации и финансовое управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска, пресс-службу губернатора и правительства Красноярского края, департамент информационной политики администрации Красноярска, министерство финансов Омской области, департаменту информационной политики Омска, пресс-службу администрации Томской области.

Отклика на запрос редакция не получила от комитета по работе со СМИ администрации города Кемерово, пресс-службы администрации Кемеровской области, пресс-службы администрации городского округа «Город Чита», администрации по информационной политике и связям с общественностью Республики Бурятия и комитета по финансам администрации Улан-Удэ, пресс-службы главы Республики Тыва и департамента финансов мэрии Кызыла.

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