В министерстве строительства Новосибирской области 15 июня прошло первое заседание рабочей группы по разрешению ситуации с дольщиками с ул. Тульской.



Рабочая группа по вопросам восстановления прав граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр» о передаче правомочий по договорам участия в долевом строительстве жилого комплекса по ул. Тульской в Кировском районе Новосибирска провела первое заседание 15 июня, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В ходе первой встречи рабочей группы определен её состав и рассмотрены вопросы, касающиеся направления необходимых ходатайств в следственные органы, а также в мэрию города Новосибирска и застройщику ООО «Баутехник-Т» – ходатайства касаются проведения строительно-технической экспертизы по уголовному делу, возбужденному по факту мошеннических действий неустановленных лиц из числа руководства ООО «СтройЦентр».

Основной задачей в деятельности рабочей группы станет создание модели восстановления прав граждан в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Напомним, что 5 июня порядка 20 обманутых дольщиков – инвесторы домов по ул. Тульской, где объекты строятся еще с 2004 года, объявили голодовку. Застройщиком выступает ГК «Баутехник», а генподрядчиком до 2016 года ООО «Стройцентр», с которым застройщик расторг договор из-за хозяйственного спора, поэтому объект был консервирован. 9 июня дольщики прекратили голодовку на площади Ленина. Такое решение они приняли после того, как была согласована совместная работа по решению их проблемы с новосибирскими властями.

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