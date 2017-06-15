Жители Новосибирска продолжают задавать вопросы президенту России в рамках традиционной прямой линии. Так, бизнесмен Александр Кычаков обратил внимание Владимира Путина на величину кредитных ставок, а «православный активист» Иван Квасницкий — на проблемы русского языка.



Ранее «КС» сообщал, что компания «МегаФон» обработала более 18 тыс обращений, направленных на прямую линию Владимира Путина. А вопрос о проблеме детских садов оказался в числе популярных на сайте проекта.

Александр Кычаков организовал компанию по производству снеков «Сибирский берег» совместно с Александром Ладаном, Юрием Аном и Вадимом Сухаревым в 1999 году. В 2009 году продал свою долю в компании. Сейчас продолжает заниматься бизнесом, владеет активами нескольких компаний, является соучредителем фонда «Эндаумент НГУ», ранее являлся также владельцем компании ООО «Яркая звезда», которая по франшизе развивала сеть ресторанов быстрого обслуживания Carl’s Jr в Новосибирске.

Экс-член совета директоров ОАО «Сибирский берег» Александр Кычаков задал президенту России вопрос в рамках прямой линии. По его словам, представители бизнеса постоянно сталкиваются с проблемой того, что банковские ставки, хотя и декларируются в рамках 11–12 %, за счет дополнительных платежей увеличиваются до 19 % годовых и более. «С такими ставками мы новую экономику не построим, у бизнеса нет такой рентабельности, как нам бы хотелось. Хотелось бы понять, докладывают ли вам министры о реальном положении дел с финансированием малого и среднего бизнеса и планируется ли с этим сделать что-то кардинальное — с уровнем процентных ставок, и всё-таки подойти к решению проблемы обеспечения роста и доступа финансирования?» — спросил президента Александр Кычаков.

Владимир Путин признал, что уровень ставки и доступность кредитов — это одна из ключевых проблем для бизнеса. По его словам, Центральный банк был вынужден поднять ставку, но теперь постепенно её снижает, а в след за ним это делают и коммерческие банки.

Кроме того, президент отметил, что малый бизнес должен получать поддержку и ее инструменты необходимо совершенствовать.

«Православные активисты» Новосибирска тоже не обошли прямую линию президента стороной. Они отправили Владимиру Путину вопрос и продублировали его при помощи одиночного пикета в центре города. Общественник Иван Квасницкий разместил свой вопрос на плакате: «Когда публичному сквернословию на театральных и концертных площадках будет положен конец? Чиновники саботируют Закон о государственном языке, Основы государственной культурной политики и Стратегию национальной безопасности». Напомним, что ранее активисты уже выступали против сквернословия на публичных мероприятиях в связи с концертами Сергея Шнурова. Недавно очередной концерт группировки «Ленинград» как раз прошел в Новосибирске.

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