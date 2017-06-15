Заместитель министра экономического развития НСО Лев Решетников на пресс-конференции, состоявшейся 15 мая, назвал инвестиционные проекты, которые планируется запустить в работу в этом году. Среди них утиная фабрика «Улыбино», Сибирский ЛПК, ИНД-Сибирь, ПЛП «Восточный», СКТБ «Катализатор», «Элтекс», «Ангиолайн», «Вектор Биальгам».

«Последние четыре являются флагманскими проектами программы реиндустриализации экономики НСО. Общий объем инвестиций крупнейших проектов, стартующих в 2017 году, предполагается на уровне 19,2 млрд рублей», — сообщил Лев Решетников. Наличие на территории региона действующих инвестплощадок и старт новых инвестпроектов является одним из основных показателей эффективности работы по улучшению инвестклимата.

Как сообщили в пресс-службе правительства НСО, в числе новых перспективных направлений инвестиционной деятельности — производство инновационной продукции и услуг, машин и оборудования, медицинских изделий, а также внедрение биотехнологий. Кроме этого в регионе действуют механизмы защиты инвесторов, система государственно-частного партнерства, принят инвестиционный пакет законов, внедряется муниципальный инвестиционный стандарт.

«На повышение инвестиционного потенциала НСО направлено внедрение целевых моделей, системы проектной деятельности, — отметил Лев Решетников. — В настоящее время в регионе разработаны концепция и система нормативно-правовых актов проектной деятельности, готовится проведение первого заседания проектного комитета».

Новые направления работы внедряет и «Агентство инвестиционного развития НСО» (АИР). По словам генерального директора АИР Александра Зырянова, в их числе более активная работа в сельских территориях, создание единого экспортного окна для региона, продвижение региона на общероссийском и мировом уровне.

Напомним, НСО улучшила свои позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Субъекты РФ оценивались по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Наша область по итогам 2016 года поднялась в рейтинге на 19 пунктов и заняла 27-ое место. Как ранее сообщал губернатор НСО Владимир Городецкий, дальнейшая цель — войти в двадцатку лучших регионов.

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