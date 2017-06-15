Вопрос из Новосибирска на прямую линию с Путиным оказался в числе самых популярных

На сайте прямой линии в разделе популярных вопросов оказалось обращение и от новосибирцев. Жители области обратились к президенту с проблемой мест в детских садах.

Обращение новосибирцев, касающееся нехватки мест в детских садах, стало одним из самых популярных вопросов, направленных на прямую линию с президентом. Авторы обращения обвиняют власти Новосибирска в «наглой лжи» об отсутствии проблем с детскими садами и отмечают, что «если нет льгот, то попасть в сад нереально, а частные детские сады требуют огромные взносы каждый месяц». Новосибирцы, направившие запросы, обратились к президенту взять на контроль ситуацию с дошкольными учреждениями в городе.

В департаменте образования мэрии Новосибирска отреагировали на ситуацию, разослав СМИ официальный пресс-релиз. В нем отмечается, что большая нагрузка на детские учреждения, помимо прочего, спровоцирована и, в частности, переезжающими в Новосибирск.

«За 1,5 месяца комплектования путевок появилось около 650 детей в такой возрастной категории – это прибывшие в город и вставшие в очередь. В течение летнего периода в Новосибирск могут приехать около 2 тыс. детей. Это дополнительная нагрузка на дошкольные учреждения», — пояснил начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

По информации департамента, на сегодня выдано более 8,5 тыс. путевок в дошкольные учреждения, что более чем на 1,6 тыс. больше, чем ранее.

«Основная задача в соответствии с указом президента – обеспечить местами в детских садах детей с трехлетнего возраста. На сегодняшний день мы ее выполняем», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что обращения от родителей о выдаче путевок детям в возрасте с 2-х до 3-х лет также учитываются, но здесь места будут выдаваться только из оставшихся.

Тем не менее работа по увеличению мест в детских садах ведется. Так, в текущем году в Новосибирске будут реконструированы два здания бывших детдомов, перепрофилированные под детские дошкольные учреждения.

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