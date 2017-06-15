Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, и. о. губернатора Кемеровской области Владимир Чернов и глава Газпромбанка Андрей Акимов подписали 15 июня соглашение о сотрудничестве при строительстве трассы Томск-Тайга. Это будет первый в России проект, реализованный на условиях государственно-частного партнерства с участием двух субъектов федерации и концессионера. В числе последнего выступит Газпромбанк.

Одна часть дороги будет реконструирована, другая часть – построена. Новая автотрасса свяжет Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга и позволит сократить сроки доставки грузов на Транссиб. Длина двухполосной дороги составит около 70 км. Сумма инвестиций в проект оценивается в 7 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей планирует вложить концессионер, 3 млрд – регионы в соответствии с размером территории, на которой будет вестись строительство. При этом участники концессии не исключают, что часть затрат удастся компенсировать за счет системы «Платон».

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Томской области, дорога должна быть введена в эксплуатацию в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации. Проектирование обычно занимает порядка 7-8 месяцев, но из-за сезонных факторов сроки могут затянуться. Потенциальным подрядчиком строительства выступает ОАО «Новосибирскавтодор».

Напомним, главы Кемеровской и Томской областей договорились о строительстве автотрассы еще в конце 2014 года. В марте 2017 года было решено реализовать проект с использованием схемы государственно-частного партнерства.

Между Томском и Кемерово примерно 130 км по прямой. Но добраться из одного пункта в другой можно только по федеральной трассе «Сибирь», расстояние составляет 205 км. Если построят дорогу через станцию Тайга на Транссибе, то маршрут станет короче на 40 км.

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