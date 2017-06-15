Новосибирский политсовет ЕР утвердил результаты праймериз по довыборам в горсовет и заксобрание. Единороссы проголосовали за выдвижение бизнесмена Александра Бойко кандидатом на довыборы в региональный парламент, за Игоря Атякшева — в совет депутатов Новосибирска.
15 июня члены политсовета новосибирского отделения «Единой России» проголосовали за выдвижение Александра Бойко кандидатом от партии на довыборы в региональное заксобрание по 21 округу (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Также политсовет утвердил Игоря Атякшева (помощника депутата Госдумы Андрея Каличенко) кандидатом от ЕР в горсовет Новосибирска.
Напомним, ранее президент АО «Трансервис» Бойко и единоросс Игорь Атякшев победили на обязательных перед выдвижением партийного кандидата праймериз ЕР.
Что касается Александра Бойко, как пояснили в пресс-службе новосибирской «Единой России», теперь его кандидатуру должны согласовать федеральные органы партии, а именно президиум генерального совета ЕР. После этого пройдет выдвижение региональным политическим советом.
Дополнительные выборы по округу № 21 пройдут 10 сентября 2017 года. Процедура выдвижения кандидатов стартовала с 15 сентября. Территория освободилась после того, как коммунист Артем Скатов стал вице-мэром Новосибирска. От КПРФ на округе идет бывший депутат заксобрания, советник мэра и экс-глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, от «Родины» скорее всего журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов.
Довыборы в горсовет также намечены на 10 сентября. Округ № 14 свободен после того, как Андрей Каличенко, чьим помощником является Атякшев, стал депутатом Госдумы.
Коммунисты на округе, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.