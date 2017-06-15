Новосибирский политсовет ЕР утвердил результаты праймериз по довыборам в горсовет и заксобрание. Единороссы проголосовали за выдвижение бизнесмена Александра Бойко кандидатом на довыборы в региональный парламент, за Игоря Атякшева — в совет депутатов Новосибирска.

15 июня члены политсовета новосибирского отделения «Единой России» проголосовали за выдвижение Александра Бойко кандидатом от партии на довыборы в региональное заксобрание по 21 округу (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Также политсовет утвердил Игоря Атякшева (помощника депутата Госдумы Андрея Каличенко) кандидатом от ЕР в горсовет Новосибирска.

Напомним, ранее президент АО «Трансервис» Бойко и единоросс Игорь Атякшев победили на обязательных перед выдвижением партийного кандидата праймериз ЕР.

Что касается Александра Бойко, как пояснили в пресс-службе новосибирской «Единой России», теперь его кандидатуру должны согласовать федеральные органы партии, а именно президиум генерального совета ЕР. После этого пройдет выдвижение региональным политическим советом.

Дополнительные выборы по округу № 21 пройдут 10 сентября 2017 года. Процедура выдвижения кандидатов стартовала с 15 сентября. Территория освободилась после того, как коммунист Артем Скатов стал вице-мэром Новосибирска. От КПРФ на округе идет бывший депутат заксобрания, советник мэра и экс-глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Сергей Клестов, от «Родины» скорее всего журналист, руководитель местного филиала ФоРГО Константин Антонов.

Довыборы в горсовет также намечены на 10 сентября. Округ № 14 свободен после того, как Андрей Каличенко, чьим помощником является Атякшев, стал депутатом Госдумы.

Коммунисты на округе, вероятнее всего, выставят заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter