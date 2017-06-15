В Новосибирске подвели итоги конкурса «Новосибирская марка»

Сегодня глава города Анатолий Локоть наградил 43 победителей конкурса. Неоднократные победители будут занесены на городскую доску почета.

Открытый конкурс на право присвоения продукции или услугам официального статуса «Новосибирская марка» проходил с 13 марта по 19 мая, а сегодня состоялось награждение победителей. В Новосибирске такой статус присвоен 43 предприятиям города.

За все время существования конкурса его лауреатами признано более 200 предприятий. Такие предприятия, как ОАО «Новосибхимфарм», ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО «БФК», ЗАО «КОРС», ОАО «Новосибирский инструментальный завод», ФГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод», ЗАО «Радио и микроэлектроника», ЗАО «Ренекс», ОАО «Сибиар», ЗАО НПО «Сибпрофиль», ООО ПЭП «Сибэкоприбор», ООО «Феникс», являющиеся членами Палаты, ежегодно участвуют в конкурсе с 2002 года. Как неоднократные победители они занесены на городскую доску почета.

Один из организаторов конкурса Новосибирская городская торгово-промышленная палата (НГТПП) на своем сайте выложил список победителей, среди которых страховые компании, охранные предприятия, банки, транспортные предприятия.

«Динамичное развитие нашего города напрямую связано с успехами новосибирских предприятий. Спасибо всем, кто участвует в созидательном труде, благодаря которому Новосибирск продолжает развиваться наперекор всем кризисам. Участники и лауреаты конкурса – это настоящее и будущее нашего города, те, кто развивает его экономику, стремится улучшить качество жизни новосибирцев», — поздравил победителей мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В положении конкурса говорится, что победители могут использовать символику конкурса для размещения на упаковке продукта в течение одного года.

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