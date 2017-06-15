Депутата заксобрания Новосибирской области, главу рабочей группы по вопросу заключенной с ООО «Экология-Новосибирск» концессии Вадима Агеенко не устроило содержание допсоглашений, разработанных правительством региона. Глава комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам призвал коллег принять эти дополнительные соглашения, но с условием, что в правительстве все-таки рассмотрят поправки рабочей группы.



На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области 14 июня вице-губернатор Сергей Семка представил проекты дополнительных соглашений по концессионному соглашению на строительство двух мусоросортировочных комплексов.

Как сообщил заместитель губернатора, 13 июня губернатор подписал постановление, позволяющее министерству ЖКХ и энергетики подписать эти допсоглашения к концессионному договору, заключенному между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск». С тех пор как Сергей Семка выступил с проектами допсоглашений на предыдущем заседании строительного комитета, документы изменений не претерпели. Напомним, что поправки были внесены в результате совместной работы правительства региона, рабочей группы областного законодательного собрания, прокуратуры, Общероссийского народного фронта и самого концессионера.

Так, одним из основных изменений стало сокращение минимального гарантированного объема мусора на 9%, с 800 тыс. тонн до 728 тыс. тонн в год. Также исключается из соглашения обязательство, взятое на себя министерством ЖКХ и энергетики, где говорится о возмещении доходов концессионеру в случае изменения федерального законодательства. Помимо этого, из документа вычеркнули и ответственность правительства за третьих лиц, которых концессионер может привлекать для реализации проекта. И, по словам вице-губернатора, уточнена многозначность толкования некоторых формулировок. «Например, где были указаны «иные» события неблагоприятного характера, а также «иные» акции, затрудняющие реализацию проекта», — пояснял тогда Сергей Семка род поправок.

Впрочем, это не удовлетворило главу рабочей группы заксобрания Вадима Агеенко. Он считает, что правительство не выполнило рекомендаций рабочего органа по сокращению объема гарантированных поставок на 15-20%. «Гарантированные объемы загрузки МСК «Раздольное» и «Верх-Тула» остаются на прежнем уровне – 800 тысяч тонн, что по прежнему не соответствует объемам ТКО, предусмотренных действующей территориальной схемой. Рабочая группа и комитет предлагали сократить гарантированный объем на 15%-20% мусора и тогда бы это составляло не более 670 тысяч тонн для двух заводов, особенно на первые два года загрузки предприятий», – возразил Вадим Агеенко.

Также глава рабочей группы отметил, что вопреки замечаниям помимо оставшихся 30 особых обстоятельств было введено еще и 31-е. «Оно предусматривает возмещение из бюджета области затрат концессионера в случае отказа концендента заключения прямого соглашения», – уточнил депутат.

«Я думаю, что я выражу общее мнение, так как на предыдущем комитете, мы приняли решение и сформировали рабочую группу на площадке правительства Новосибирской области и вот эти очень важные вопросов, которые озвучил Вадим Алексеевич (Агеенко, – «КС»), и те решения, которые частично не были учтены правительством Новосибирской области, в своем решение мы рекомендуем учесть. Поэтому думаю, что сегодня мы ограничимся принятием решения, которое у вас сейчас на руках, но с условием того, что правительство должно рекомендации, которые озвучил Вадим Алексеевич, рассмотреть и дополнительно по ним принять решение», – заявил глава строительного комитета Евгений Покровский.

Члены комитета не возразили и поддержали это решение.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter