Центр реабилитации спортсменов в Новосибирске, строительство которого анонсировал первый заместитель председателя Государственной Думы РФ, президент Олимпийского комитета Александр Жуков чуть более года назад, должен появиться через пять-шесть месяцев. Об этом в ходе пресс-конференции «Индустрия 4.0: Медицинская техносфера» в рамках форума «Технопром-2017» в четверг, 15 июня, заявил директор НИИ травматологии и ортопедии Михаил Садовой.

Отвечая на вопрос «КС» о реализации проекта, Садовой отметил, что проект финансируется полностью за счет частных инвестиций (компаний, базирующихся в Медтехнопарке) и банковских займов. Стоимость проекта Садовой оценил в 500-600 миллионов рублей. По его словам, здание будущего центра расположится на территории Заельцовского бора. На данный момент ведется его возведение, после чего необходимо закупить все необходимое оборудование. Подготовка кадров же для будущего центра ведется уже сейчас.

Садовой также сообщил, что в рамках лечения и реабилитации спортсменов на базе НИИТО уже работает стационар на 40 мест. Корпус же в Заельцовском бору поможет создать полную цепочку от начала лечения до полного восстановления российских спортсменов, которые на данный момент обращаются за помощью к медикам в Германии.

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