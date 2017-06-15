У городского драмтеатра Афанасьева появилось собственное здание

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально поздравил режиссера и художественного руководителя театра Сергея Афанасьева с обретением собственного здания. О планах по переезду городского драматического театра в помещения кинотеатра «Пионер» главе города доложили в ходе выездного совещания 14 июня. Стоит отметить, что ранее в этом году усилиями мэрии города постоянную сценическую площадку получил также театр «На левом берегу». С конца марта он располагается на первом этаже Дома радио по улице Вертковской.

Напомним, что городские власти заговорили о возможности переезда драмтеатра под руководством Сергея Афанасьева в здание «Пионера» еще в январе прошлого года. Тогда же Анатолий Локоть поручил департаменту культуры, спорта и молодежной политики, а также департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска провести экспертизу здания и оценить, насколько оно пригодно для размещения в нем театра.

В феврале 2017 года «КС» писал о том, что арбитражный суд НСО удовлетворил требование мэрии к компании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» освободить арендуемое здание «Пионера» в течение 10 дней. Однако кинопрокатчик подал встречный иск, выиграв таким образом время на вывоз своего оборудования. В мае стало известно, что Седьмой арбитражный апелляционный суд Томска оставил без изменений решение областного арбитражного суда и обязал компанию освободить помещения кинотеатра. В конечном итоге арендатор передал муниципалитету помещения здания на Максима Горького 9 июня.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, уже осуществляется процесс обследования здания с целью определения объема ремонтных работ. Будет составлен проект реконструкции, после чего можно будет говорить о сроках его реализации. Сергей Афанасьев рассчитывает, что его театр сможет принять зрителей в новом здании уже в сезоне 2018-2019 г.

На брифинге 1 июня, посвященному планам развития театра Афанасьева, Анна Терешкова сообщила, что на обследование здания и проектную документацию готовы выделить средства из городского бюджета . Вскоре предстоит провести конкурсные процедуры и определить подрядчика. По словам мэра Анатолия Локтя, федеральный центр подтвердил выделение средств на техническое оснащение театра, известного не только в Новосибирске и в стране, но и за рубежом. «Мы, конечно, рассчитываем на поддержку. Но даже если ее не будет, театр получит средства, чтобы выглядеть достойно. Новосибирск — культурная столица Сибири. Мы прикладываем все усилия, чтобы соответствовать этому званию», — заявил в ходе выездного совещания 14 июня Анатолий Локоть.

О своем видении театра корреспонденту «КС» рассказал Сергей Афанасьев. В новом помещении предполагается обустроить два зрительных зала для того, чтобы давать два спектакля одновременно — на 120-150 мест и на 250-300 мест. Как заметил Сергей Афанасьев, для камерного театра это больше, чем достаточно. Также планируется обустроить подсобные помещения, актерские гримерки. Будут довольно просторные сцены и закулисное пространство. «Пока я могу только фантазировать по этому поводу. — отметил режиссер театра. — Нужно учитывать технологические требования, особенности здания, которые станут ясны после его обследования. Вероятно, можно будет что-то достроить или надстроить. Это была личная инициатива мэра города Анатолия Локтя помочь нам. Так редко бывает, когда сказанные слова превращаются в реальное дело. Сегодня как раз тот случай. Сейчас я рад тому, что могу с гордостью сказать: наш театр — на Горького».

В свою очередь Анатолий Локоть поздравил Сергея Афанасьева с обретением постоянной сцены и пообещал способствовать скорейшему открытию новой площадки. Тем более, что в следующем году городскому драмтеатру исполнится 30 лет. «Очень хочется, чтобы к юбилею театр, наконец, обрел свою крышу, здание, сцену. Впереди нас ждет большой объем работы, но самое главное — есть, над чем работать. Я беру этот проект под личный контроль, буду отслеживать график ввода, ведь театр Афанасьева является достоянием нашего города», — сообщил журналистам глава города.

Напомним, за долгие годы своего существования у театра под руководством Сергея Афанасьева так и не появилось собственного «дома». Начавшееся в 2001 году строительство здания для драмтеатра, арендующего подвал на Вокзальной магистрали, было заморожено. В 2013 году застройщик многофункционального комплекса «Снежная миля» предложил ему свои площади, но строительство объекта затянулось. В итоге муниципалитет передал под нужды театра здание кинотеатра «Пионер». Режиссер драмтеатра заметил, что здание находится в трехстах метрах от неофициального географического центра России — часовни Николая Чудотворца. В свою очередь Анатолий Локоть отметил, что расположение здания является не только символичным, но и удачным. Театр теперь находится в центре города, рядом с Первомайским сквером.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter