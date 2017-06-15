Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало 15 июня данные по лесопожарной обстановке в России. На сегодняшний день на территории страны проводятся работы по тушению 52 лесных пожаров на площади более 13 тыс. га. Такое же количество пожаров, по данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, было ликвидировано в России за прошедшие сутки. Однако их общая площадь составляла чуть менее 3,5 тыс. га.

На землях лесного фонда Забайкальского края зарегистрировано 10 очагов возгорания общей площадью 6,3 тыс. га. Кроме того, действует 1 пожар на территории Сохондинского природного заповедника. Также обнаружен пожар в одном из заповедников Бурятии. В Иркутской области пытаются ликвидировать 7 пожаров на территории 4 тыс. га. В Бурятии, помимо пожара на землях особо охраняемых природных территорий, действует 7 пожаров на площадки 428 га. Ранее «КС» писал об увеличении площади возгораний в республике более чем в 2 раза за сутки.

Большое количество лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае – 13, однако их общая площадь составляет менее 300 га. В Хакасии борются с двумя очагами возгорания на площади 3 га, в Томской области – 1 пожар на 1 га.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации. При этом режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Бурятии, а также в двух муниципальных районах Иркутской области и Тывы.

В пресс-службе федерального агентства лесного хозяйства также сообщили, что для тушения пожаров в России задействовано более двух тысяч человек, 350 единиц техники и 23 воздушных судна.

В ведомстве напоминают: неосторожное обращение с огнем, разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Напомним, в начале мая в стране горело 1,37 га леса, из них 1,2 га – в СФО. На совещании по ликвидации последствий паводков и пожаров президент России Владимир Путин отметил, что наиболее напряженная ситуация наблюдается в Иркутской области и Бурятии, где от пожара пострадало несколько десятков домов.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter