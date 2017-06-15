До начала прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в «МегаФоне» отчитались об обработке более 18 тыс. обращений, направленных на прямую линию.

Сегодня, 15 июня, пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным. От жителей регионов СФО поступило более 18 тыс. запросов посредством звонков и SMS-сообщений. Такие результаты получили в Сибирском филиале «МегаФона».

От новосибирцев из этого числа поступило немногим более 2 тыс. вопросов, что в 2,5 раза меньше, чем от жителей Красноярского края. На втором месте по активности после Красноярского края оказался Алтайский край, жители которого направили почти 3,5 тыс. вопросов президенту. Кемеровская область также опередила Новосибирскую область, от которых «МегаФон» зарегистрировал 2,2 тыс. запросов. Менее активными оказались Томская область и республика Алтай — от них поступило по 559 и 200 обращений соответственно.

Добавим, что вчера в ходе традиционной встречи с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что попросил бы у президента страны свободы для муниципалитетов в принятии решений. Он пояснил, что свобода заключается не в деньгах, а в возможности самостоятельно решать некоторые из вопросов жизни города.

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