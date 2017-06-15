В Новосибирске в воскресенье будет организован крестный ход в связи с Евхаристическим праздником. Мероприятие продлится с 13.00 до 14.00, сообщают в пресс-центре мэрии.

В воскресный день на центральных улицах правобережной части Новосибирска будет ограничено движение транспортных средств. Как пояснили в мэрии, связано это с проведением крестного хода, организованного Централизованной религиозной организацией Римско-католической Преображенской Епархии.

Организаторы заявили маршрут, который пройдет от кафедрального собора Преображения Господня по проезжей части ул. Максима Горького, Каменской, Чаплыгина, Серебренниковской и завершится у того же кафедрального собора. Таким образом, на время крестного хода, с 13.00 и до 14.00, будет запрещен проезд:

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Каменской на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Серебренниковской до ул. ул. Каменской;

— по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до ул. Чаплыгина.

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