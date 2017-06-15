МТС улучшила качество связи в 21 населенном пункте Алтайского края

В МТС сообщили о расширении зоны уверенного приема сотовой связи в районах Алтайского края. Оператор повысил качество оказываемых голосовых услуг связи и увеличила среднюю скорость мобильного интернета в 21 населенном пункте края.

С начала 2017 года компания МТС расширила ёмкость сети на 20% в девяти районах края: Алейском, Залесовском, Заринском, Кытмановском, Первомайском, Смоленском, Советском и Тальменском. В результате улучшилось качество связи в населенных пунктах Урюпино, Ая, Старобелокуриха, Катунь, Язово, Шишкино, Залесово, Голуха, Смазнево, Кытманово, Журавлиха, Лесной, Повалиха, Рассказиха, Ануйское, Сетовка, Урожайное, Новоперуново, Выползово, Зайцево, Кашкарагаиха.

Также с начала года МТС улучшила качество голосовой связи и мобильного интернета в таких популярных местах отдыха, как Яровое, Колывань, Бирюзовая Катунь, Завьялово.

В районах края с начала 2017 года голосовой трафик вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая, что все больше абонентов голосовому общению предпочитают online сервисы, рост данного направления даже на несколько процентов – серьезный показатель. Трафик мобильного интернета за аналогичный период вырос в 1,6 раза — сегодня востребованность мобильного интернета в населенных пунктах, где нет проводного интернета, очевидна.

Чтобы улучшить качество существующего покрытия сети, дополнительные базовые станции 3G запущены в Барнауле, Заринске, Бийске, Тальменке, Березовке и Зональном, новые базовые станции «четвёртого поколения» появились в Барнауле, Власихе, Повалихе, Тальменке, Усть-Калманке, Топчихе и Троицком.

«Наши абоненты становятся все более требовательными к качеству мобильного интернета и голосовых вызовов, поэтому мы продолжаем точечно улучшать сеть, создавая максимально комфортные условия для абонентов. Мы улучшили качество связи в 21 сельском населенном пункте Алтайского края. В результате проведенной настройки и модернизации сети рост интернет-трафика в нашей сети с начала вырос на 60%», – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Чтобы увеличить пропускную способность голосового трафика и передачи данных в сетях 3G и 4G МТС увеличила протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в крае на 210 км. Сегодня общая протяженность ВОЛС МТС в Алтайском крае составляет более 4,3 тыс. км с пропускной способностью до 100 Гбит/с. В 2017 году МТС продолжит строительство транспортной сети в Алтайском крае, в частности строительство ВОЛС в Ае, Поспелихе, Алейске (п. Мира), Бийске и Рубцовске для повышения надежности сети.

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