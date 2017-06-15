Общественники предлагают присвоить Бердску статус спортграда

Входящему в Новосибирскую агломерацию Бердску могут присвоить статус спортграда, однако в настоящее время такой статус законодательно не закреплен.

Как сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на спикера горсовета Бердска Валерия Бадьина, спортивная общественность выступила за то, чтобы присвоить городу статус спортграда, как аналогичным образом дается некоторым городам статус наукограда. В Новосибирской области, например, такое звание есть у города Кольцово.

Однако статус спортграда законодательно никак не закреплен, и на сессии совета депутатов Бердска присутствующие заявили о намерении выйти на федеральный уровень с этим вопросом. По мнению общественников, Бердск достоин нового статуса благодаря развитой спортивной инфраструктуре.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter