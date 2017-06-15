В Новосибирске с начала года на теплосетях выявлено 200 незаконных объектов 

С начала 2017 года в охранных зонах тепловых сетей АО «СИБЭКО» было выявлено около 200 новых незаконных объектов. Всего же в реестр таких объектов внесено порядка 3,3 тыс., поделились в компании.

Зачастую на территории охранных зон инженерных сетей незаконно размещаются гаражи, киоски, торговые павильоны, автостоянки. В этом году специалистами АО «СИБЭКО» выявлено около 200 таких объектов, незаконно размещающихся в охранной зоне. За прошлый год и за первый квартал нынешнего года за территорию охранных зон тепловых сетей было вынесено почти 500 объектов, в то время как по остальным 2,8 тыс. строениям работа до сих пор ведется.

«Над устранением нарушений сотрудники «СИБЭКО» работают совместно с государственными органами: инициируются проверки надзорных органов, направляются запросы в региональное управление Ростехнадзора и в администрации районов города. В результате в отношении собственников выдаются предписания надзорных органов об устранении нарушения, возбуждаются дела об административном правонарушении, направляются иски в суд об освобождении земельного участка в границах охранной зоны», — рассказали о рабочем процессе в пресс-службе энергокомпании.

В «СИБЭКО» отмечают, что большинство вопросов с собственниками незаконно установленных объектов решаются в ходе разъяснительной беседы о необходимости освобождения охранных зон тепловых сетей.

«Незаконно размещенные строения в охранных зонах инженерных коммуникаций препятствуют доступу обслуживающего персонала к энергооборудованию и оперативному производству аварийно-восстановительных работ. Особенно это актуально во время гидравлических испытаний», – подчеркнул технический директор АО «СИБЭКО» Алексей Лымарев.

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