Члены координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности выбрали сопредседателей и их заместителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Горно-Алтайска.

Сопредседателем совета от органа местного самоуправления стала первый заместитель главы администрации города Горно-Алтайска Ольга Сафронова. Ее заместителем избрана занимающая в муниципалитете аналогичную должность Юлия Мягкова. Сопредседателем совета от предпринимателей вновь избран Сергей Кухтуеков, его замом стала учредитель ООО ПТП «Цвет» Наталия Даниленко. Выборы руководителей осуществлялись путем открытого голосования.

Также в ходе заседания члены координационного совета предпринимателей рассмотрели и утвердили план работы на 2017-2018 годы. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Бизнесменам напомнили, что регистрация ККТ с 1 февраля текущего года осуществляется по новому порядку. Старый порядок прекратит свое действие через полмесяца, с 1 июля.

Напомним, в координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности Горно-Алтайска входит 54 человека. Организационно-техническое обеспечение работы совета осуществляет отдел экономики и трудовых отношений городской администрации, а курирует данное направление работы Юлия Мягкова.

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