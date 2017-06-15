В Москве прошла рабочая встреча руководителя федерального министерства и губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по итогам проведения полевых работ в регионе.

Вчера, 14 июня, в Москве состоялась встреча министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, в ходе которой руководителями обсуждались итоги проведения в области полевых работ. Кроме того, была затронута тема оказываемых сельхозпроизводителям мер господдержки. В частности, Александр Ткачёв оценил позитивную динамику в кредитовании сезонных полевых работ, рост которого по сравнению с прошлым годом составил 30% — до 1,9 млрд рублей.

Всего яровой сев в Новосибирской области проведен на площади 1,92 млн га (100,2% к плану), что превышает прошлогодний показатель на 51 тыс. га. Увеличены посадки картофеля: в сельхозпредприятиях и крестьянских хозяйствах высажено 3,8 тыс. га, а это — 154,6% к плану. Кроме того, в рамках реализации программы по импортозамещению до 770 га доведены посевные площади овощей открытого грунта — капусты, моркови, лука, свёклы и других, что на 100 га больше, чем в прошлом году.

В свою очередь губернатор Владимир Городецкий рассказал министру о темпах посевной и уточнил, что в нынешнем году сельскохозяйственные площади были увеличены.

«На сегодняшний день посевную по области практически завершили. Площадь сева яровых зерновых культур в этом году увеличена до 1,5 млн га. Надеемся сохранить и преумножить прошлогодние показатели по сбору зерновых», — проинформировал Ткачёва глава региона.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter