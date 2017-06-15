Глава Хакасии Виктор Зимин назначил новых министров

Накануне стали известны имена новых министров в правительстве республики Хакасия. Виктор Зимин назначил руководителей сразу двум министерствам.

В министерство спорта Хакасии на смену Валерию Денщикову пришел Сергей Головкин. Его 13 июня на пост министра спорта назначил глава республики Хакасия Виктор Зимин. Ранее Головкин занимал должность первого заместителя министра спорта республики.

«Считаю, что это будет достойный руководитель. До недавнего времени он возглавлял училище Олимпийского резерва. Результаты говорят сами за себя. Еще в 2009 году в училище было 120 студентов, сейчас 870. И по многим показателям это училище одно из лучших в Российской Федерации», — сказал бывший руководитель ведомства Валерий Денщиков.

Сам Денщиков с февраля этого года трудится на посту руководителя администрации главы Хакасии.

Министром национальной и территориальной политики стал Михаил Побызаков, бывший ранее полпредом главы Хакасии. В 29 лет Побызаков возглавил также Аскизкий район республики, став самым молодым руководителем в регионе.

«Вы хорошо знаете, чем живет каждый район, каждое поселение, где какие трудности и проблемы. Надо их раскрывать, искать решения. Многие вопросы находятся в компетенции министерства национальной и территориальной политики Хакасии. Я жду от вас инициативы. Вы представитель титульной нации, в совершенстве знаете родной хакасский язык, который является в республике вторым государственным. За предыдущие годы очень многое сделано для его сохранения, развития и эту работу нужно продолжать. Возможно, стоит подумать о расширении полномочий министерства. При этом всегда важно помнить о том, что у нас дружная многонациональная республика. И министерство должно взять на себя миссию по консолидации представителей всех диаспор и национальностей проживающих в Хакасии», — обратился к новому министру Виктор Зимин.

Напомним, ранее это ведомство возглавлял Дмитрий Тодышев, который сейчас в состав нового правительства не вошел. Тем не менее формирование обновленного состава продолжается, взамен отправленного в отставку 27 апреля.

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