Основанная в Новосибирске компания «Дело в хлебе», запустившая полтора года назад свою первую пекарню на площади Станиславского, стала сетью. Компания открыла второе заведение на Сибирской около вокзала и готовится к открытию еще одной точки на Чистой слободе. В ближайшие годы компания рассчитывает запустить еще около семи собственных булочных в Новосибирске, а также развить сеть по франчайзингу. В случае успешной реализации это позволит ей стать самым крупным игроком этого рынка в Новосибирске.

Учредители «Дело в хлебе» — Елизавета Шеховцова и Александр Седов. До запуска собственного бизнеса Елизавета Шеховцова имела большой опыт работы в ресторанном и отельном бизнесе Новосибирска, в том числе в ГК «Терра», сети Coffee Tree и отеле DoubleTree by Hilton.

Напомним, что первая булочная «Дело в хлебе» появилась на свет 1,5 года назад. Первая пекарня запустилась на площади Станиславского. Вторая пекарня запустилась в мае этого года на Сибирской, а третья откроет свои двери через неделю на Чистой слободе. В каждой пекарне есть посадочные места со столиками для тех, кто хочет перекусить или просто выпить чашку кофе или чая. Площадь каждой булочной составляет от 40 м.кв., инвестиции в один объект — 2 млн руб. По словам основателя «Дело в хлебе» Елизаветы Шеховцовой, каждая булочная самостоятельно на месте выпекает хлеб и сдобу, но у всех есть единые стандарты. По своему позиционированию «Дело в хлебе» — сеть демократичных булочных, средний чек составляет 85 рублей.

«Хлеб мы печём в большом количестве (11 видов). Кроме того есть большой ассортимент сытных пирогов, пирогов со свежей ягодой, булочек с корицей, апельсином, клубникой, ватрушек с творогом», — рассказывает Елизавета Шеховцова.

В планах компании — запустить еще около семи собственных булочных в Новосибирске, а также развить сеть по франчайзингу. В середине сентября уже запустится новая булочная по франшизе в Новосибирске. Остальные франчайзинговые проекты планируется развивать за пределами родного города.

В случае успешной реализации таких планов «Дело в хлебе» может стать самой крупной сетью булочных в Новосибирске. В настоящий момент этот рынок достаточно фрагментирован: на нем присутствует большое количество мелких пекарен.

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