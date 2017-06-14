В среду 14 июня театр под руководством Афанасьева получил свою постоянную сцену в здании бывшего кинотеатра «Пионер». Поздравить коллектив драматического театра на площадку прибыл мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В следующем году городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева отметит юбилей: в 2018 году ему исполнится 30 лет со дня основания. А сегодня у здания бывшего кинотеатра «Пионер» коллектив театра поздравляли с другим долгожданным событием — у театра, не имевшего долгое время своего здания, появилась постоянная сцена в «Пионере».

Ранее, в 2001 году, было начато строительство отдельного помещения, которое бы занял театр Афанасьева, однако оно было заморожено. В прошлом году в мэрии было принято решение передать под нужды театра здание кинотеатра «Пионер». Не так давно здание после решения арбитражного суда освободил кинопрокатчик.

«В следующем году театру Афанасьева исполнится 30 лет, и очень хотелось бы, чтобы к юбилею театр обрел свою крышу, здание, сцену. Те площадки, которые театр использует сейчас для того, чтобы показывать свои замечательные, интересные спектакли сложно назвать театром в полной мере», – сказал мэр Анатолий Локоть сегодня на выездном совещании в «Пионере».

Он отметил, что, помимо театра Афанасьева, в этом году свою постоянную сценическую площадку получил и «Театр на левом берегу».

«Еще одно решение состоялось по другому театру – «Театру на левом берегу». Сегодня он располагается в Доме радио. Это стратегия направлена на то, чтобы доказывать: Новосибирск – культурная столица Сибири. Мы прикладываем все усилия, чтобы соответствовать этому званию», — подчеркнул Локоть.

Как ранее рассказывал режиссер и художественный руководитель театра Сергей Афанасьев, в здании предполагается оборудовать два зала — большой с вместимостью 250-300 зрителей и малый зал на 120-150 человек. Кроме того, в новом здании для артистов появятся гримерки, репетиционные залы, складские помещения для реквизита.

По словам мэра Анатолия Локтя, на подготовку проекта ремонта здания деньги в городском бюджете уже заложены. При этом после подготовки проекта муниципалитет надеется получить федеральные средства.

«В бюджете заложены деньги на проектные работы, вскоре будет объявлен конкурс. Кроме того, мы надеемся на поддержку федерального центра. От министра культуры РФ Владимира Мединского прозвучали обещания о выделении средств на поддержку и развитие театра, известного не только в Новосибирске и в стране, но и за рубежом,» — рассказал журналистам глава города.

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