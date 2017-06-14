Депутаты заксобрания Новосибирской области обратились к губернатору

Финансирование подпрограмм, направленных на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, либо значительно сокращено, либо отсутствует. В связи с этим члены комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам заксобрания Новосибирской области обратились к губернатору с просьбой увеличить финансирование или приостановить действие подпрограмм. Также на заседании комитета парламентарии обсудили меры поддержки строительной отрасли, предложенные профильным министерством.



Об итогах реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» в 2016 году на заседании строительного комитета 14 июня доложил министр строительства – заместитель председателя правительства Новосибирской области

Сергей Боярский.

По итогам 2015-2016 года на реализацию программы было затрачено порядка 2 млрд руб. Как выяснилось, подпрограмма «Предоставление субсидий гражданам и компенсации части расходов по оплате процентов по оформленному кредиту», начатая в 2011 году, завершается. «Осталось непосредственное финансирование ипотечного кредитования. В этом году закрываем «хвосты» по этой программе, остались 500 человек. И таким образом, в полном объеме выполняем ранее взятые на себя обязательства», – сообщил Сергея Боярский.

Что же касается направления, призванного помочь в разрешении жилищных проблем малообеспеченных многодетных семей, то, по словам министра, на текущий момент таких семей 268. В бюджете правительства Новосибирской области на эти цели в 2018 году предусмотрено 92 млн руб. Этих средств хватит на обеспечением жильем 25 семей.

Также в министерстве сформировали положение о мерах поддержки строительной отрасли. Реализация этих предложений потребует 1,2 млрд руб. «Это стимулирование ипотеки, то есть предоставление компенсации по единовременному взносу, сократив его до 150 тысяч рублей. Также планируется возобновить программу по 102 постановлению – это позволит на закрыть долги, которые составляют 50 миллионов рублей и простимулировать строительство индивидуальных домов, что мы уже не делали порядка полутора лет», – перечислил планируемые меры поддержки строительного комплекса Сергей Боярский. Кроме этого, разработана программа по поддержке отдельных социальных категорий граждан. «Но говорить о деталях этой программы, пока считаю абсолютно преждевременным», – отметил министр.

В свою очередь, депутат Олег Сметанин напомнил, что по итогам 2016 года только 3 многодетных семьи получили жилье. На что Сергей Боярский ответил, что то были три семьи, которые «попали в тяжелую жизненную ситуацию», а общее количество многодетных семей – 4. Впрочем, эта цифра все равно не удовлетворила парламентария. Но как напомнил министр, «на этот год предусмотрены совсем другие цифры». Кроме того область намерена участвовать в программе с федеральным софинансированием в размере 70%, заявил чиновник.

За данный вопрос депутаты проголосовали единогласно. Затем глава комитета Евгений Покровский сообщил о готовящемся обращении депутатов, которое адресовано губернатору и связанно с поддержкой молодых семей. Так вот по данным министра, 1619 молодых семей нуждаются в поддержке, что требует 1,2 млрд руб. По итогам 2016 года такую поддержку получили 104 семьи, в 2015 – 141. «2017 год – год вынужденного стояния. По 2018 году – мы в настоящий момент формируем заявку участия в программе с федеральным софинансированием. И планируем начать исполнение программы с 2017 года», – рассказал Сергей Боярский.

На необходимость решения проблем с жильем молодых семей обратил внимание Андрей Панферов: «Обеспечение жильем молодых специалистов, на мой взгляд, это один из ключевых вопросов. И у меня, Сергей Владимирович, такая просьба – поменяйте приоритеты».

«Мы детально разбирали финансирование по этим программам и пришли к следующему выводу. Депутаты комитета считают своим долгом сделать обращение губернатору Новосибирской области – Владимиру Филипповичу Городецкому об увеличении финансирования за счет средств бюджета Новосибирской области государственной программы об обеспечении жильем молодых семей на 2015 – 2020 годы и госпрограммы по стимулированию жилищного строительства», – заявил Евгений Покровский.

Как пояснил председатель комитета, депутаты не согласны с тем, что финансирование подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образования Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» на 2017 год не предусмотрена, а на 2018 год составляет всего 15,5 млн руб. По программе «Строительство» — на приобретение служебного жилья финансирование на 2016-2018 также отсутствует. Парламентарии просят главу региона пересмотреть финансовое обеспечение по данным направлениям, а точнее увеличить объемы средств, либо приостановить действие этих программы в связи с отсутствием средств.

«Я считаю, что слово «либо» должно исчезнуть. Мне кажется, программа должна работать», – внес предложение бывший председатель комитета, депутат Майис Мамедов. Коллегу поддержал Вадим Агеенко. Тем не менее депутаты единогласно проголосовали за обращение в существующем виде.

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