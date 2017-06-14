В Новосибирске собираются увеличить штрафы за несанкционированную торговлю

Сегодня, 14 июня, в мэрии прошло совещание по пресечению несанкционированной торговли на улицах и площадях города. В ходе совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть уже дал несколько поручений, связанных с пресечением незаконной торговли.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал поручение создать оперативный штаб по борьбе с несанкционированной торговлей и подготовить пакет законодательных инициатив в областное Заксобрание.

«Проблема несанкционированной торговли в Новосибирске сегодня очень актуальна. Поэтому необходимы энергичные и действенные меры», – выступил на совещании Анатолий Локоть.

Помимо этих поручений, на совещании также обсудили увеличение штрафов за незаконную торговлю. Так, предлагается увеличить размер штрафных санкций до 3 тыс. рублей. Сейчас такой штраф составляет от 300 рублей до 1 тыс. рублей.

Мэр отметил, что в решении проблемы не хватает системности и сотрудничества с другими ведомствами. На совещании он попросил присутствующих обратить внимание на эти недочеты.

«Сейчас в Новосибирске проводятся отдельные точечные мероприятия, в целом же система не функционирует. Прошу учесть также предложения по сотрудничеству, которые прозвучали от представителей федеральных структур: полиции, Роспортебнадзора, прокуратуры, налоговой инспекции. У нас есть потенциал, но не все властные рычаги задействованы – это очевидно», – подчеркнул градоначальник.

Так, согласно поручению мэра, представители всех этих структур должны войти в штаб, который будет решать вопросы, связанные с несанкционированной торговлей на территории города. Однако начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин, выступая на совещании, подчеркнул, что городская администрация не сможет рассчитывать на полноценное участие полиции в борьбе с несанкционированной торговлей из-за действующего закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», из которого следует, что торговля в неустановленных местах не относится к административным правонарушениям, посягающим на общественную безопасность и общественный порядок. Мэр поручил внести законодательные инициативы, касающиеся изменений определенных статей этого закона, в пакет предложений.

«Торговлю в неустановленных местах необходимо приравнять к административным правонарушениям. Тогда сотрудники полиции смогут снова выписывать штрафы за незаконную торговлю», — отметили на совещании.

В настоящее время проблемными зонами в Новосибирске является улицы левобережной части города: районы Хилокского и Ленинского рынков, а также площадь Маркса. На правом берегу, по словам Виталия Витухина, незаконная уличная торговля происходит в районе станции метро «Речной вокзал», у площади Калинина и на улице Бориса Богаткова у остановки «Молодёжная».

Добавим, что за первый квартал 2017 года в Новосибирске обнаружено 412 мест несанкционированной торговли, составлено 723 протокола о нарушениях. Как ранее рассказывал Виталий Витухин, проверки проходят практически ежедневно.

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