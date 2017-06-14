Популярный ночной клуб Pravda, расположенный на проспекте Карла Маркса, выставлен на продажу как готовый бизнес. Информацию подтвердил «КС» нынешний владелец заведения Анатолий Пирогов.

Открытый в апреле 2010 года ночной клуб Pravda выставлен на продажу в Новосибирске за 7 млн рублей. Площадь клуба составляет 650 кв. метров.

По словам владельца заведения Анатолия Пирогова, клуб Pravda было решено продать по причине инвестиций в другие проекты. Отметим, что Анатолий Пирогов также является совладельцем SRP-Group (сеть баров «ШашлыкoFF», кондитерские «Дудник» и кофейня One More Coffee).

SRP-Group приобрела клуб Pravda у AYS Group и Kilёv-Group летом 2013 года. После продажи заведение было закрыто на ремонт и открылось в обновленном формате 30 августа.

На данный момент действующий клуб продается как готовый бизнес. Единственным учредителем, по данным ЕГРЮЛ, значится Анатолий Пирогов.

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