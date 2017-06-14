На пост губернатора Томской области выдвинулись три кандидата

В избирательную комиссию Томской области поступили документы от кандидатов партий «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия», узнал корреспондент «КС» из сообщения областного избиркома.

Выборы губернатора Томской области пройдут в этом году 10 сентября. В областной избирательной комиссии сообщили о выдвижении трех кандидатов на выборы главы региона. В частности, от партии «Единая Россия» выдвинулся занимающий сейчас должность врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин.

На пост главы претендуют также руководитель региональной фракции КПРФ Наталья Барышникова и врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев. Последний выдвигается от партии «Справедливая Россия».

Ранее также сообщалось, что региональное отделение ЛДПР поддержит на выборах губернатора Томской области депутата Госдумы Алексея Диденко. Такое решение было принято на конференции партии в областном центре 11 июня. Однако пока Диденко не уведомил избирком о своем выдвижении.

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