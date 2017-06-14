Современный вектор развития городского электрического транспорта в Новосибирске сместился в сторону обновления трамвайного парка и обсуждения возможности передачи трамвайного хозяйства в концессию. Насколько такой шаг поможет восстановлению и улучшению финансового состояния муниципального перевозчика МКП ГЭТ, оказавшегося в глубоком кризисе, вместе с экспертами разбирался «КС».

Объявленная два года назад идея мэра Новосибирска Анатолия Локтя о «трамвайном ренессансе» в областном центре начинает наполняться неким содержанием. На VI международном форуме «Транспорт Сибири», прошедшем в конце мая в Новосибирском Экспоцентре, главным экспонатом выставки стал трамвайный вагон производства совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь», который неизменно привлекал внимание посетителей и высоких гостей форума. В деловой программе на секции «Пассажирский транспорт» одной из важнейших тем стало обсуждение вопроса концессий в отрасли городских перевозок. Впрочем, указанные мероприятия главного транспортного форума за Уралом стали лишь отражением глобальных трендов, происходящих в сфере пассажирского транспорта в России.

Смена вех

Напомним, что предыдущая управленческая команда мэрии Новосибирска отдавала приоритет троллейбусу. В целях экономии городских бюджетных средств в 2004 году было создано предприятие по модернизации подвижного состава «Сибирский троллейбус». А в период, хронологически совпадающий с нахождением в должности президента РФ Дмитрия Медведева, новосибирские чиновники запустили инновационный проект — троллейбус с большой дальностью автономного хода. На тот момент много говорилось о прорывном характере этого проекта, поскольку он стартовал параллельно с проектом нового завода «Лиотех», специализирующегося на выпуске литий-ионных аккумуляторных батарей. Чиновники муниципалитета отмечали перспективность этого направления развития городского пассажирского транспорта и гигантскую экономию бюджетных средств.

Первый маршрут, который торжественно был открыт для движения троллейбуса с литий-аккумуляторными батареями до ТЭЦ-5 в областном центре, по заявлению властей, экономил бюджетные средства в объеме 200–300 млн руб. из-за отсутствия необходимости строительства тяговых трансформаторных станций и контактной сети. Всего на местном предприятии «Сибирский троллейбус» было построено для Новосибирска три единицы подвижного состава с увеличенным автономным ходом и еще две для Барнаула и Братска. На этом громко стартовавший инновационный проект был свернут, а завод «Лиотех» перешел на выпуск промышленных накопителей энергии. Сегодня три «инновационных» машины перевозят пассажиров на обычных троллейбусных маршрутах № 2 и № 5 в областном центре. Не слышно также о муниципальных заказах местному предприятию «Сибирский троллейбус». Логично предположить, что оно прекратило производственную деятельность.

Также осуществлялись крупные закупки новой техники. В 2013 году муниципалитет из дополнительных средств приобрел 15 новых троллейбусов «Мегаполис», а ранее в 2008 году — 29 троллейбусов этого же производителя модели «Оптима». Всего же за 10 предыдущих лет приобретено 82 троллейбуса. Однако даже столь крупных разовых закупок подвижного состава оказалось недостаточно для обновления троллейбусного парка города, насчитывающего 284 единицы «рогатого» транспорта. При нормативном сроке службы троллейбуса, который составляет 10 лет, за его пределами работает две трети парка, или 186 самортизированных троллейбусов (65,5% от списочной численности). Согласно расчетам специалистов муниципального перевозчика МКП ГЭТ, для поддержания парка на существующем уровне (сегодня средний возраст новосибирского троллейбуса составляет 18 лет и 11 месяцев) требуются ежегодные закупки не менее 29 новых троллейбусов.

Эти цифры красноречиво свидетельствуют о том, что даже при некотором внимании городской власти к отдельному виду муниципального городского электрического пассажирского транспорта его недостаточно, чтобы привести парк в нормативное состояние.

Сегодня новосибирским троллейбусом осуществляется порядка 13,7% объема общегородских перевозок, что более чем в два раза больше, чем трамваем (6,3%). Тем не менее первые шаги «трамвайного ренессанса» сделаны. Идея начала претворяться в жизнь.

Модернизация выстрелит первой

Трамвайный парк города находится в не лучшем состоянии, чем троллейбусный. Даже для того, чтобы сохранять его на текущем уровне (средний возраст новосибирского трамвая составляет 25 лет и 4 месяца при нормативном сроке в 16 лет), по расчетам специалистов МКП ГЭТ надо каждый год покупать восемь новых вагонов. Впрочем, трамвайное хозяйство еще более сложное и капиталоемкое, требующее больших вложений. Помимо собственно вагонов, здесь высочайший износ рельсовых путей, силового оборудования, объектов инженерной инфраструктуры и т. п. Такой предельный износ вызван многолетним недофинансированием. Нельзя сказать, что мэрия не уделяла внимание этому виду городского транспорта. За десять прошедших лет модернизировано 36 вагонов, в том числе 10 — с заменой кузова. Но все-таки этот вид городского транспорта оставался «в тени» троллейбуса, поскольку от него не было столь громкого и эффектного пиар-выхлопа.

Сегодня уже обозначены этапы проведения работ «по трамвайному ренессансу» в Новосибирске. В настоящее время на территории филиала № 4 «Левобережный трамвайный» МКП «Горэлектротранспорт» (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51) создана производственная база совместного предприятия ООО «БКМ Сибирь» для модернизации трамвайных вагонов с заменой кузова. В настоящее время здесь обустроены помещения с рабочими зонами для капитального ремонта тележек, узлов и агрегатов, для сборки и наладки трамвайных вагонов, введен в эксплуатацию стенд для сборки трамвайных тележек. Первый изготовленный предприятием трамвайный вагон (БКМ-62103) стал экспонатом Транспортного форума Сибири.

«Это серьезная заявка на обновление трамвайного парка не только в Новосибирске, но и в других регионах Сибири, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я уверен в успешности работы нашего предприятия. Мы показываем первый модернизированный вагон на форуме, чтобы соседние города убедились: дело у нас пошло, мы готовы принимать заказы».

Вместе с тем, как рассказал заместитель генерального директора ООО «БКМ Сибирь» Александр Игонин, пока переговоры с другими сибирскими городами не вышли на конкретные договоренности.

Далее, вторым этапом реновации трамвайного хозяйства города должна стать коренная реконструкция путей, имеющих высокий износ. Из 146 км более 45 км находятся в аварийном состоянии. Ориентировочная стоимость ремонта на сегодня составляет порядка 17 млн руб. за 1 км. Таким образом, чтобы не закрывать движение на аварийных участках на таких улицах, как Связистов, Волочаевская, Учительская, требуется порядка 800 млн руб.

«Нам совершенно понятно, что надо менять и рельсовый путь. Ставить новые трамваи на старые рельсовые пути — это значит бросать деньги на ветер. Это тупиковое направление», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Впрочем, модернизация подвижного состава и обновление рельсового хозяйства — это еще не все необходимые меры для старта «трамвайного ренессанса». Необходимо также учесть, что МКП ГЭТ нужен неснижаемый остаток запасных частей и агрегатов, поскольку из-за их отсутствия подвижной состав часто не выезжает на линию и подолгу стоит в депо в ожидании запчастей.

Цена вопроса

Серьезным вопросом стала цена заявленной модернизации. Как только мэр Новосибирска Анатолий Локоть обозначил цену нового вагона в 18 млн рублей, тут же в интернет-пространстве и на профильных урбанистических и транспортных форумах, в соцсетях закипела дискуссия. Суть общественной дискуссии в цене вопроса, а также в том, что можно было бы сделать ставку на более современный подвижной состав. Как признал генеральный директор ООО «БКМ Сибирь» Александр Евдокимов, себестоимость модернизированных трамваев можно снизить, если увеличить объемы выпуска продукции. «При наращивании выпуска реально снизить до 15–16 млн руб. за вагон», — отметил Александр Евдокимов. Он также заявил, что приводимые журналистами и блогерами цифры в 8 млн руб. за аналогичную модернизацию трамваев в соседней Кемеровской области привязаны к 2012 году и сильно устарели.

«Сегодня только поставляемый кузов первой комплектности из Белоруссии стоит 8,7 млн руб. Стоимость одной колесной пары — 630 тыс. руб., а их в трамвае четыре. Тяговый двигатель — 150 тыс., их также на вагоне устанавливают четыре. В результате от старого трамвая остаются только две продольные балки, две моторные балки, остальное закупается новое: провода, пружины, тормоза, соленоиды и другое оборудование», — суммирует Александр Евдокимов. Модернизированный вагон рассчитан на 15 лет работы.

Другой момент, который был поднят критически настроенной новосибирской общественностью, — почему сделана ставка на устаревшую модель трамвая, поскольку у белорусского производителя есть более современная разработка — односекционный вагон БКМ-802 (40% низкого пола против 35% у нынешней модели). «Наше производство ООО «БКМ Сибирь» не выпускает трамваи, мы занимаемся модернизацией на базе старых трамваев отечественной модели КТМ-605. Для того чтобы перейти к выпуску другой модели, нужна современная производственная база», — парирует Александр Евдокимов.

С ним соглашается советник по транспорту Совета депутатов Новосибирска Михаил Никулин: «Сегодня поставлена цель по массовому обновлению подвижного состава в городах Сибири, парк которых состоит из отечественных моделей трамваев КТМ-5 и КТМ-8. Поэтому, исходя из условий совместимости с действующим парком, в котором представлены данные модели, исходя из стоимости, а также освоенного серийного производства кузовов, был сделан оптимальный выбор. В дальнейшей перспективе, с переходом белорусского производителя завода «Белкоммунмаш» на выпуск новой модели, возможно, будет иметь смысл перепрофилировать производство».

Примечательно, что одновременно с возникшей дискуссией в Новосибирске проходит аналогичная общественная дискуссия в польском Вроцлаве, крупнейшем городе на западе этой страны. Накал дискуссии не идет ни в какое сравнение с аналогичным новосибирским обсуждением, которое сегодня уже сошло на нет. Отправной точкой у западных соседей стало решение муниципальных властей обновить трамвайный парк города на Одере партией из 40 модернизированных полунизкопольных вагонов модели Moderus Beta (также построенными с использованием новых кузовов и на узлах старых трамваев). Но тональность и острота общественной дискуссии пошла, в сравнении с Новосибирском, в совершенно другом русле. Дело в том, что трамвай для Вроцлава — наиболее значимый вид общественного транспорта (в этом городе нет метро и троллейбуса). «Почему Вроцлав хочет создать музей техники на рельсах? Может, президент (мэр Вроцлава) пан Дуткевич и депутаты пользуются услугами городского транспорта только во время избирательной кампании?» — спрашивает общественность польского города. «Кто должен обеспечить жителям европейский стандарт передвижения? Покупка трамваев, которыми пользуются сотни тысяч горожан, является одной из вещей, на которых нельзя экономить, особенно если устаревшие модели не намного дешевле полностью низкопольных трамваев более высокого класса», — продолжают задавать нелицеприятные вопросы мэру/президенту общественники Вроцлава. Они также обращают внимание на две высокие ступени внутри салона, которые неудобны пассажирам старшего поколения. Общественники города напомнили предвыборные заявления мэра по политике высокой и качественной мобильности и обращают внимание на то, что в других крупных городах страны идет покупка современных, а не модернизированных моделей электрического транспорта. Правда, необходимо отметить, что такой процесс проходит в других городах Польши при деятельном и щедром участии и софинансировании со стороны Еврокомиссии (правительства ЕС).

Как выбраться из порочного круга

Сегодня новосибирское муниципальное предприятие МКП ГЭТ на протяжении нескольких лет стабильно вывозит пассажиропоток на уровне 75 млн пассажиров в год. Фактически у него сложилась стабильная ниша в городских пассажирских перевозках Новосибирска, при высокой конкуренции со стороны маршруток и автобусов, маршруты которых дублируют горэлектротранспорт. Тем не менее финансовое положение муниципального перевозчика оставляет желать лучшего. Как заявил директор МКП ГЭТ Евгений Жиратков, финансовая деятельность предприятия в прошлом году принесла убыток в размере 329 млн руб. Недавно для стабилизации положения и выплаты зарплаты, расчета с поставщиками предприятием был взят кредит в банке объемом 200 млн руб.

Убыточная деятельность перевозчиков, эксплуатирующих подвижной состав городского электротранспорта, — повсеместное явление. Мировая практика имеет богатый опыт решения данной проблемы, о чем на секции «Пассажирского транспорта» международного форума «Транспорт Сибири» рассказывали зарубежные гости из Франции, ФРГ, Чехии, Республики Беларусь. Главный рефрен их выступлений состоит в том, что в этих передовых странах в этой отрасли перевозок тариф за проезд не покрывает всех затрат предприятий. При этом, исходя из высокой социальной значимости и экологичности данного вида транспорта, отрасль активно развивается при помощи государственных финансов и концессионных механизмов. Именно того, чего нет и не создано в России.

Стоит отметить, что в свое время в дореволюционной России первые трамвайные системы появились в Москве, Киеве, Ростове-на-Дону, Саратове и других городах благодаря именно концессионным соглашениям, которые дали толчок развитию этого вида транспорта в нашей стране. Инвестором первых отечественных трамвайных систем тогда выступил бельгийский капитал.

«Сегодня Российская Федерация — «чемпион» по закрытию трамвайных систем, тогда как в развитых странах наблюдается противоположный тренд», — высказался советник вице-президента Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и генеральный директор ПКТИ Андрей Шестопалов. Впрочем, это уже вопросы государственной политики. Сегодня отрасль муниципальных перевозок городским электротранспортом имеет ряд существенных недостатков, мешающих ее развитию и нормальному функционированию, среди которых Шестопалов называет следующие. Во-первых, конкурентная борьба проиграна частным перевозчикам, прежде всего маршруточникам. Во-вторых, предприятия ГЭТ генерируют убытки, при этом вопросы их компенсации из-за ограниченности муниципальных бюджетов часто не решаются, отсюда и многолетняя практика недофинансирования отрасли. При этом вопрос уровня тарифов перевозок находится в компетенции региональной власти. Также статус руководителей предприятий ГЭТ несопоставим с ответственностью.

Андрей Шестопалов рассказал, что осенью текущего года в Ульяновске намечено проведение госсовета с участием первых лиц государства и региональных руководителей, главной темой которого станет рассмотрение вопросов развития городского пассажирского транспорта. На нем будут подняты злободневые и острые вопросы. Первое кардинальное предложение, которое будет рассмотрено в повестке госсовета, — вопрос о передаче полномочий по организации пассажирских городских перевозок в региональные органы власти, поскольку по существующему ФЗ-131 сегодня эти полномочия на плечах муниципалитетов, но в свою очередь они не обеспечены финансовыми ресурсами городских бюджетов для выполнения данных функций. В результате муниципальный транспорт, и прежде всего городской электрический транспорт, имеет многолетнее недофинансирование, приведшее к его плачевному состоянию.

Далее, система городского транспорта получается территориально фрагментированной, не представляет собой единого транспортного комплекса на территории городских агломераций. Так, на территории Новосибирска идет конкуренция между городскими и областными маршрутами. Некоторое время назад городские перевозчики жаловались на то, что «расплодившиеся» областные маршруты увозят огромный пассажиропоток, снижая выручку.

Второй вопрос, который намерены поднять на госсовете, — создание органа, контролирующего на территории региона исполнение расписания и качества перевозок. По этим двум вопросам сегодня достигнут консенсус с профильным Министерством транспорта РФ и Администрацией президента РФ. Необходим закон о региональном транспортном планировании. В целом в отрасли накопилось много проблем, и госсовет по транспорту должен указать тренд на решение данных застарелых вопросов.

«Также актуально предложение по созданию условий, при которых должна быть конкуренция не за пассажира, как это сегодня происходит на маршрутах, а за стандарт перевозок, который включает в себя ряд качественных показателей», — считает Андрей Шестопалов. Немаловажно, что в ближайшие 3–5 лет на решение данных задач будут нацелены финансовые ресурсы. Таким образом, если по итогам предстоящего госсовета будут приняты такие решения, существующая модель развития общественного транспорта будет трансформирована, и это непосредственным образом скажется на качестве перевозок пассажиров и развития отрасли в целом. Для этого уже подготовлена и работает законодательная база.

Трамвайный концессионер

Впрочем, сегодня муниципалитеты и их руководство работают в условиях старой модели и существующей законодательной базы. Принимаемые решения о модернизации подвижного состава исходят из реального состояния городских бюджетов и их возможностей. Серьезное обновление подвижного состава могут позволить лишь некоторые города. Так, недавно между ООО «ПК «Транспортные системы» и московским правительством был заключен договор жизненного цикла, в котором производитель в течение трех лет осуществляет поставку 300 современных низкопольных трамваев модели «Витязь» в столицу. Сумма контракта — порядка 60 млрд руб. Однако для других муниципалитетов страны аналогичные закупки нереальны.

Не может стать серьезным подспорьем в деле обновления парков городов государственная поддержка из федерального бюджета, на эти цели выделяется небольшая сумма в 900 млн рублей. Попадание в данную федеральную программу для большинства городов затруднительно.

Поэтому главным трендом обновления становятся не закупки новой техники, а модернизация подвижного состава трамвайных парков. Спрос рождает предложение. Если новосибирское ООО «БКМ Сибирь» будет бороться за заказы иногородних предприятий электротранспорта, то ему придется конкурировать с рядом других производств. Сегодня свои опытные образцы модернизированной техники представили НПО «Электроника» (г. Екатеринбург), Красноярский электровозо-ремонтный завод и др.

Также одним из механизмов модернизации трамвайного и/или троллейбусного хозяйства в городах страны могут стать концессионные соглашения. Первое подобное соглашение реализуется в Санкт-Петербурге. Объектом соглашения выступает весь комплекс трамвайного хозяйства Красногвардейского района «северной» столицы — трамвайные пути, контактная сеть, объекты энергетической инфраструктуры, депо и пр. Первоначальный объем инвестиций — 1,35 млрд руб. Срок концессионного соглашения — 30 лет. Эксплуатационный платеж — 33 млрд руб. Концессионер — компания «ЛСР», инвестор — негосударственный пенсионный фонд, аффилированный с УК «Лидер».

Как рассказал Андрей Шестопалов, для Новосибирска предлагается реализация развития концессионного проекта в три этапа. По словам Шестопалова, аналогичный проект предложен также Твери. В свою очередь, по данным Михаила Никулина, сегодня в стадии формирования находится рабочая группа, которая будет изучать предложение о концессии.

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