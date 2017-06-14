Сбербанк и группа компаний «Обувь России» подписали кредитные соглашения, в рамках которых банк предоставляет группе две невозобновляемые кредитные линии на общую сумму 435 млн рублей сроком на 2 года 9 месяцев и 2,5 года соответственно, сообщает пресс-служба «Обуви России».

Привлеченные денежные средства в размере 435 млн рублей будут направлены на финансирование текущей деятельности группы, в том числе, на целевое финансирование контракта на производство обуви для службы инкассации и охраны Сбербанка.

Отметим, что «Обувь России» сотрудничает со Сбербанком с 2005 года – тогда компании была открыта первая кредитная линия. На текущий момент основные направления работы, помимо кредитования: расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, инкассация и эквайринг.

В этом году «Обувь России» начала осваивать рынок корпоративной обуви. Значимым контрактом на производство стал договор со Сбербанком, который рассчитан на три года и предполагает производство более 80 тыс. пар обуви для служб инкассации и охраны банка. Первая партия обуви была поставлена Сбербанку на прошлой неделе.

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