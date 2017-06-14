Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке

Райффайзенбанк снизил ставки по программам ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках, а также по программе рефинансирования, рассказали в пресс-службе кредитной организации.

С 14 июня минимальная ставка кредита в банке на приобретение квартиры в новостройке и на вторичном рынке составляет 10,99% годовых, на рефинансирование – 10,9%. Максимальное снижение ставки произошло по ипотечной программе на вторичном рынке и программе рефинансирования. С 11,5% по обеим программам она опустилась до 10,99% и 10,9% соответственно.

По кредитам на первичном рынке банк снизил ставку до 10,99%. Но в случае покупки нового жилья у ряда застройщиков, клиенты могут оформить кредит по ставке 10,5% и 10,4% в зависимости от партнера.

Кроме того, Райффайзенбанк предложил ссуды на покупку жилья на срок от 1 года до 25 лет. Минимальный первоначальный взнос начинается от 10% стоимости покупаемого жилья. Максимальный размер займа — до 26 млн рублей включительно. В пресс-службе банка добавили, что в большинстве ипотечных программ в качестве первоначального взноса может быть использован материнский капитал.

«Райффайзенбанк предлагает своим заемщикам универсальную линейку ипотечных кредитов по выгодным ставкам. Клиентам доступны программы «Квартира в новостройке», «Квартира на вторичном рынке», «Недвижимость под залог имеющегося жилья», «Ипотека с материнским капиталом», «Коттедж на вторичном рынке», «Рефинансирование кредитов иных банков», «Нецелевой кредит под залог имеющегося жилья», — рассказали в банке.

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