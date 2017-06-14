В Новосибирской области объявлены аукционы на реконструкцию региональных трасс. Согласно максимальной цене контрактов, власти рассчитывают потратить на подрядные работы около 4,5 млрд рублей.

На сайте госзакупок в конце мая и в течение июня было объявлено три аукциона на реконструкцию участков региональных автодорог. Заказчиком выступило Территориальное управление автодорог Новосибирской области.

Самый первый аукцион на ремонт участка Новосибирск – Садовый был объявлен еще 29 мая, а прием заявок по нему закончится 29 июня. Согласно документации, будет отремонтирован участок протяженностью 1,62 км от заправки «Лукойл» и до развязки у п. Садовый. Окончание работ запланировано на октябрь 2018 года. Максимальная цена контракта обозначена в размере 324,42 млн рублей.

Победитель аукциона по реконструкции участка автодороги Новосибирск — Кочки — Павлодар между Новосибирском и селом Ярково будет определен после 30 июня. За работу подрядчик должен взяться сразу после заключения контракта в 2017 году. Все работы по реконструкции участка протяженностью 8,7 км будут завершены в 2023 году. Из областного бюджета на это будет выделено 3,2 млрд рублей.

Торги по третьему аукциону также запланированы на 30 июня. Здесь подрядчик должен будет с 2017 года по 2020 году провести подрядные работы на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в Новосибирском районе. Цена контракта составляет 1,035 млрд рублей. Протяженность ремонтируемого участка – 1,93 км.

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