В пресс-службе областного минсельхоза сообщили, что прием документов на получение государственной поддержки закончится уже в начале следующей недели.

Начинающие фермеры, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы и семейные животноводческие фермы могут получить господдержку на развитие в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы». По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия Пронькина, по этим трем направлениям из областного и федерального бюджетов предусмотрено 176,8 млн рублей.

Однако срок подачи документов закончится уже 20 июня 2017 года, предупредили в ведомстве. Образцы документов размещены на сайте министерства.

Напомним, что недавно в госпрограмму были внесены изменения, согласно которым теперь порядок предоставления господдержки в виде субсидий изменится. Так, нововведения коснулись сроков предоставления документов на право получения господдержки и сроков ее использования, а также перечня документов и нормы о возврате остатка субсидии в случае ее неиспользования в установленные сроки.

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